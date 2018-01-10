Войти
Турчинов получил в декабре меньшую зарплату, чем все его замы
доходы
Турчинов получил в декабре меньшую зарплату, чем все его замы
Розенко обещает рост средней зарплаты до 10 тысяч гривен
соцполитика
Розенко обещает рост средней зарплаты до 10 тысяч гривен

Читай
бесплатно!
Разделы

Политика

перспективы
RSS

Саакашвили собирается в новый «тур» по Украине

123
Саакашвили собирается в новый «тур» по Украине

Председатель партии «Рух новых сил» Михеил Саакашвили назвал сегодняшний допрос в Службе безопасности Украины «обычной заказухой» и анонсировал новые политические акции. Об этом он сказал журналистам после допроса в Главном управлении СБУ в Киеве и Киевской области.

Читайте также: СБУ четыре часа допрашивала Саакашвили

«На самом деле продолжаются так называемые следственные действия. Почему они так называемые, потому что в XXI веке в современной Европе никто не делает дело по поводу мирных политических акций, расследует и еще хочет к этому приплести обвинения», — сказал Саакашвили.

Он назвал допрос «обычной заказухой».

«Я им проводил политические объяснения, что означает „мирные акции“, как проводиться акции, каким образом люди оказались на акциях, что это за люди, что значит координация политических сил», — отметил бывший президент Грузии.

«Они хотят этим делом отвлечь нас от наших политических акций, а мы от политических акций отвлекаться не будем. Я собираюсь, начиная с завтрашнего дня, ездить по стране, начинать набор людей для новой власти», — заявил Саакашвили.

По его словам, во время допроса было задано около 40 вопросов, которые практически все касались политических акций и деятельности политических сил.

«Мы должны найти новых людей, которые будут руководить страной другими методами, которые не будут красть наши деньги, которые не будут уничтожать Украину, а которые будут ее строить», — добавил он.

Также лидер партии «Движение новых сил» сказал, что не будет «обращать внимание на судебные, эти уголовные вещи, которые они хотят ежедневно делать, чтобы у меня не было времени другими делами заниматься».

«Я буду ездить, я буду добираться до людей. Я буду делать все то, что они не хотят, чтобы я делал. Я как раз буду этим заниматься, буду заниматься политикой. Буду заниматься нахождением новых людей, созданием структур и подготовки этих людей для быстрой мирной смены власти в Украине», — сказал Саакашвили.

Кроме того, бывший президент Грузии отметил, что будет продолжать ходить на допросы.

«Я не исключаю, что новые дела возбудят. Главное, чтобы они не перевозбудились своими делами», — заявил Саакашвили. Также он сказал, что завтра посетит заседание Апеляционного суда, где следователи будут требовать его домашнего ареста. «Если суд меня не посадит под домашней арест, как того хочет власть, я потом поеду по Украине», — сказал Саакашвили.

Михаил Саакашвили, тур
Версия для печати
Материалы по теме
Комментарии (0)
Для того, чтобы оставить комментарий, Вы должны авторизоваться.
Гость
Добавить комментарий

главные новости

Архив раздела

Лента новостей

RSS
Среда, 10 января 2018
Все новости
реклама
Капитал

индикаторы

Покупка Продажа
100 долларов 2.810,86 0.0994 2.842,29 0.0803
100 евро 3.341,82 0.0593 3.402,38 0.0273
10 рублей 4,46 0.0023 4,96 0.0026
Курс обновляется 1 раз в сутки

Мнения

Дмитрий Джангиров
Дмитрий Джангиров
публицист

К лозунгу о минимальной зарплате в 10000 грн или Почему это уже не популизм, а протекционизм

Что может защитить украинский рынок труда от утечки мозгов и рабочих рук? В качестве первой меры - введение на законодательном уровне минимальной заработной платы на уровне «достойной бедности», и 10000 грн. - абсолютно нормальный с этой точки зрения уровень оплаты труда. Именно таким должен быть украинский протекционизм на рынке труда.
Андрей Герус
Андрей Герус
эксперт, экс-член НКРЭКУ

Иностранные инвестиции за счет украинцев

Мы уже оплатили своими тарифами экологически вредный американский уголь, за который переплатили 15 млн долл. Хочется верить, что нас не воспринимают как темных неандертальцев, на которых можно заработать и на высоких евротарифах, пролоббировав себе спец условия под легендой «мирового опыта».
Виталий Шапран
Виталий Шапран
член Украинского общества финансовых аналитиков

Курс гривны: Каким он будет в 2018 году

После того как банковский кризис отошел на задний план, а инфляция, хотя и оставалась высокой, но была терпимой, наибольшим интересом граждан в экономике пользуется вопрос о будущем курсе гривны к основным мировым валютам. Любое ослабление гривны сейчас заставляет продавцов закладывать в импорт курс под 30 грн. за доллар, а граждан немного нервничать и толкает покупать валюту впрок. Однако не все так плохо как может показаться на первый взгляд.
Разделы

Идеи оформления, стиль и все содержание сайта www.capital.ua являются объектом авторского права и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на www.capital.ua. Разрешается использование только материалов, находящихся в открытом доступе и только при условии ссылки и/или прямой открытой для поисковых систем гиперссылки на непосредственный адрес материала на www.capital.ua. Ссылка/гиперссылка должна быть размещена в подзаголовке или в первом абзаце материала. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта текста используемого материала. Любое использование материалов, которые находятся в закрытом доступе и доступны только зарегистрированным пользователям, допускается только по предварительному письменному разрешению правообладателя. Категорически запрещена перепечатка, копирование, воспроизведение, изменение или иное использование материалов, опубликованных с пометкой Financial Times в рамках соглашения о синдикации с Financial Times Limited. Использование материалов, в которых содержится ссылка на агентства France-Presse, Reuters, Интерфакс-Украина, Украинские новости, УНИАН строго запрещено. Материалы, отмеченные знаком Реклама публикуются на правах рекламы.

Все права защищены. © 2012 — 2016