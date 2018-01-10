Приватбанк возглавит чешский банкир, – СМИ

ПАО «Приватбанк» планирует назначить председателем правления чеха Петра Крумханзля (Petr Krumphanzl).

По данным информагентства «Українські Новини», в ближайшее время ожидается согласование его кандидатуры наблюдательным советом банка.

Крумханзль в 1989 году закончил Карлов университет в Праге, по образованию математик.

С 2004 по 2008 работал в чешском Raiffeisenbank операционном директором; с 2008 по 2011 работал в Украине в «Райффайзен Банке Аваль» операционным директором.

С 2011 по 2013 годы Крумханзль работал в компании Interim Management & Consulting, с 2013 по 2016 годы — главным операционным директором в словенском филиале австрийской компании Heta Asset Resolution.

Последнее место работы топ-менеджера — главный операционный директор (Chief Operating Officer) в китайском Home Credit China (с мая 2016 года по настоящее время).

Крумханзль владеет английским, немецким, российским, чешским и японским языками. Также он увлекается айкидо.