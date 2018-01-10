«Роснефть» продала автозаправки в Украине

«Роснефть» в декабре продала Rosneft Management Company Ltd. и Fargrade Ltd., которые являются собственниками автозаправочных станций в Украине, следует из документов российской компании.

Согласно документам, из списка аффилированных лиц «Роснефти» в связи с продажей были исключены Rosneft Management Company Limited и Fargrade Limited. Дата наступления изменений — 20 декабря 2017 года.

Rosneft Management Company Ltd. вместе с Fargrade Ltd. являются собственниками ООО «Восток» (Киев), которое владеет сетью АЗС в Украине. Сеть АЗС насчитывает около 150 объектов, работающих под торговыми марками Formula, ТНК, «Золотой гепард», «Смайл».



