МИД Литвы: Экспорт в Россию за прошлый год вырос на 30%

Министр иностранных дел Литвы Линас Линкявичюс рассказал о взаимоотношениях с Россией по итогам последних годов.

Несмотря на отсутствие политического диалога между Москвой и Вильнюсом, некоторые показатели выросли, отметил он в интервью, которое цитирует Delfi.

Так, в течение 2017 года из Литвы на 30% вырос экспорт в Россию. Также увеличился поток туристов.

«Честно говоря, некоторые показатели даже позитивные — например, в прошлом году почти на 30% вырос экспорт в Россию, невзирая на не очень интенсивные отношения и взаимные санкции», — сказал он.

По его словам, Россия и Литва завершили большую работу по демаркации границы, подписали «несколько важных соглашений», стороны договорились о недвижимости дипломатов, продолжаются пограничные и прочие проекты.

«Конечно, интенсивными эти отношения назвать нельзя, однако те дела, которые должны быть, необходимые контакты, происходят», — сказал Линкявичюс.

Вместе с тем, Линкявичюс не видит смысла в политических встречах с российской стороной.