Небоевые потери ВСУ на Донбассе в 2017 году составили 98 военных

В минувшем году небоевые безвозвратные потери Вооруженных сил Украины на Донбассе составили 98 погибших военнослужащих.

Об этом 112.ua сообщили в Министерстве обороны в ответ на информационный запрос.

Кроме того, травмы во время небоевой обстановки в зоне АТО в 2017 году получили 178 бойцов.

Напомним, по состоянию на 18 декабря безвозвратные потери украинской армии в с начала 2017 года составляли 191 военнослужащий, сообщал Генштаб ВСУ в ответ на запрос. Безвозвратные потери включают в себя погибших в боях, пропавших без вести и пленных, подчеркивали в Генштабе.

В октябре Генеральный штаб Вооруженных сил заявил, что с начала АТО боевые потери составили 10 710 военнослужащих ВСУ, из них безвозвратные — 2 333, санитарные (раненые и травмированные в результате боевых действий) — 8 377. Кроме ВСУ, в АТО гибли военнослужащие Нацгвардии, Госпогранслужбы, СБУ, бойцы добровольческих батальонов.