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В НБУ назвали причины роста цен на продукты

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В НБУ назвали причины роста цен на продукты

Текущая инфляция в Украине, в первую очередь, связана с повышением цен производителями продукции из-за роста их производственных затрат, а не потребительского спроса.

Об этом заявил глава Совета Национального банка Украины Богдан Данилишин на своей Facebook-странице.

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Глава совета НБУ также считает, что недооцененным фактом является перенос роста цен производителей на конечную цену потребительских товаров.

По его словам, основную часть товаров и услуг, которые входят в состав индекса потребительских цен, составляют продукты питания.

Кроме того, он добавил, что в 2017 году рост цен на указанные товары был ниже, нежели на продукты питания, алкогольные напитки и табачные изделия, услуги ЖКХ и топливо.

Глава Совета НБУ подчеркнул, что Украина переживает инфляцию предложения под влиянием сноса основных производственных фондов, низкой эффективности и продуктивности работы, увеличения стоимости сырья и оборудования.

Напомним, ранее в Государственной службе статистики Украины потребительская инфляция в Украине по итогам 2017 года составила 13,7%, ускорившись в сравнении с 12,4% в 2016 году.

НБУ, инфляция
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