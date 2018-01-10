Boeing установил мировой рекорд по продажам самолетов

Американская авиастроительная корпорация Boeing установила мировой рекорд поставок самолетов за год — 763 самолета в 2017 году.

Об этом сообщает компания Boeing.

«Boeing уже шестой год подряд выпускает больше коммерческих самолетов, чем любой другой производитель, и установил рекорд в отрасли, поставив 763 самолета в 2017 году, что обусловлено высоким уровнем производства лидеров рынка — самолетов модели 737 и 787» — говорится в сообщении.

Так, в 2017 году корпорация увеличила объем производства самолетов популярной модели 737 до 47 судов в месяц.

Как отмечается, за прошлый год компания получила 912 заказов от клиентов общей стоимостью $134,8 млрд. В частности, Boeing обязался поставить 5864 тыс. новых самолетов, что равно примерно семи годам производства.

В 2016 году американская корпорация Boeing поставила 748 гражданских самолетов, в то время как в 2015 году этот показатель составил 762 судна.