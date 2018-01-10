США ввели пошлины на украинскую катанку

Министерство торговли США ввело антидемпинговые пошлины в отношении производителей углеродистой и стальной катанки из Украины.

Как сообщается на сайте ведомства, решение было принято с целью защиты интересов американских производителей.

Аналогичные меры были приняты в отношении поставщиков из Южной Африки.

«Хотя Соединенные Штаты ценят свои отношения с Южной Африкой и Украиной, даже наши ближайшие друзья должны играть по правилам», — приводится в тексте сообщения слова главы ведомства Уилбура Росса.

Украинские предприятия продавали катанку в США с демпингом от 34,98 до 44,03%, установило министерство.

В 2016 году в США было поставлено украинской катанки на $55 млн.

Решение Минторговли США должна еще утвердить Комиссия по международной торговле. Если эта комиссия его не одобрит, расследование будет прекращено, а пошлины вводиться не будут.

Катанка — продукт металлопроката, применяемый для производства проволоки и арматуры.