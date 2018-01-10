США значительно сократили военный контингент в Ираке

Соединенные Штаты Америки значительно сократили численность своего военного контингента в Ираке. Об этом сообщил посол США в Багдаде Дуглас Силлиман, передает «Агентство Анадолу».

По словам посла, количество военнослужащих США в Ираке согласована с официальным Багдадом. «Американские военные в Ираке присутствуют не для участия в военных действиях. Они консультируют иракских военных», — сказал Силлиман, добавив, что в ближайшем будущем американский военный контингент в Ираке сократится еще больше.

Кроме того, посол прокомментировал разногласия между властями Курдской региональной администрации Ирака и Багдадом.

«США выступают за унитарный Ирак и придают важное значение диалогу между Эрбилем и Багдадом. Мы призываем Багдад выплатить зарплату госслужащим в КРАИ и установить в координации с Эрбилем контроль над северными границами страны», — сказал Силлиман.



