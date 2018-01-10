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Польская комиссия установила взрыв внутри самолета Качиньского

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Польская комиссия установила взрыв внутри самолета Качиньского

Эксперт польской подкомиссии по делам повторного исследования Смоленской авиакатастрофы Франк Тейлор заявил, что левое крыло президентского самолета было уничтожено в результате внутреннего взрыва.

Об этом пишет «Польское радио» со ссылкой на коммюнике подкомиссии.

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Согласно утверждению международного эксперта, было несколько источников взрыва: в крыле, в так называемом слоте и в центроплане, что подтвердил анализ механизма удара двери о землю. Деревья не оказали влияния на первичное разрушение крыла. Как говорится в коммюнике, эти выводы приняли члены подкомиссии, и они являются одним из ключевых утверждений технического рапорта.

В катастрофе самолета Ту-154М в Смаленске 10 апреля 2010 погиб президент Польши Лех Качиньский и еще 95 человек.

Ранее глава Минобороны Польши Антони Мацеревич заявил, что новый польский отчет об обстоятельствах Смоленской катастрофы будет опубликован весной 2018 года. Министр подчеркнул, что в нем будут опровергаться ключевые тезисы предыдущей польской комиссии экс-главы МВД Ежи Миллера о том, что самолет зашел ниже уровня безопасного принятия решения об отходе на второй круг, что в кабине самолета были посторонние лица, а главное, что на борту самолета не было взрыва.

Смоленская катастрофа, Франк Тейлор
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