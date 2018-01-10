Пукач через шесть лет сможет просить о помиловании

Суд пересчитал по «закону Савченко» (закон о зачислении одного дня предварительного заключения как двух дней в срок основного наказания) срок приговора для бывшего начальника департамента внешнего наблюдения ВМД Алексея Пукача, осужденного к пожизненному заключению за убийство журналиста Георгия Гонгадзе.

Об этом говорится в решении суда, вступившем в силу 15 декабря 2017 года.

Ходатайство о пересчете срока подал адвокат Пукача.

В материалах суда отмечается, что подсудимый находился в следственном изоляторе с 21 июля 2009 года по 6 января 2016 года, то есть около 6,5 лет.

Суд подчеркнул, что в течение отбывания пожизненного лишения свободы законодательством установлены конкретные временные показатели, истечение которых меняют правовой статус осужденного.

В частности, речь идет о возникновении у осужденного права на подачу ходатайства о помиловании после отбытия им не менее 20 лет назначенного наказания.

Кроме того, согласно части 2 статьи 87 Уголовного кодекса, актом помилования может быть осуществлена замена осужденному назначенного судом наказания в виде пожизненного лишения свободы на лишение свободы на срок не менее 25 лет.

Суд удовлетворил ходатайство и пересчитал 6,5 лет предварительного заключения как 13 лет основного наказания Пукачу.

Таким образом, по состоянию на 10 января 2017 года осужденный отбыл уже более 14 лет тюремного заключения.

Напомним, Гонгадзе исчез 16 сентября 2000 года, позже в лесу в Киевской области нашли его обезглавленный труп.