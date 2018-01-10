Минфин одолжил на внутреннем рынке 986 миллионов

Министерство финансов Украины на плановом еженедельном аукционе по размещению облигаций внутреннего государственного займа (ОВГЗ) привлекло в государственный бюджет 986,023 млн грн.

Об этом говорится в собщении министерства, передает УНИАН.

Как сообщается, средства привлечены в результате продажи облигаций сроками обращения 175, 273 и 728 дней со средневзвешенной доходностью 15,97%, 15,75% и 15,70% годовых соответственно.

Министерство финансов на последнем в 2017 году ОВГЗ-аукционе привлекло в госбюджет 250 млн грн и 40 млн евро.

По состоянию на 3 января объем ОВГЗ в обращении по сумме основного долга составил 749,912 млрд грн, при этом в собственности Национального банка находятся облигации на сумму 360,573 млрд грн, или 48% от их общего объема.