Киев возглавил рейтинг самых дешевых городов мира для путешествия

Киев стал лидером среди 100 городов мира по своей бюджетности для туристов. Об этом сообщается в исследовании британской туристической компании Hoppa, передает Новое время.

В Киеве за аренду жилья, трехразовое питание, разные напитки и экскурсии всего путешественнику придется заплатить в среднем 65 фунтов стерлингов (около 2,5 тыс. грн) за день.

По данным компании, поесть в Киеве из заявленных 100 городов дешевле всего. По стоимости жилья город занял 5 позицию среди эконом-вариантов. Арендовать квартиру в украинской столице стоит около 42 фунтов стерлингов в сутки (около 1,6 тыс. грн). Дешевле Киева по стоимости жилья оказались Денпасар (Индонезия), Анталия (Турция), Пхукет (Таиланд) и Джакарта (Индонезия).

В списке были указаны города и суммы, которые туристы в среднем используют за сутки.