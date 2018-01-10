Киев возглавил рейтинг самых дешевых городов мира для путешествия

Киев стал лидером среди 100 городов мира по своей бюджетности для туристов. Об этом сообщается в исследовании британской туристической компании Hoppa, передает Новое время.
В Киеве за аренду жилья, трехразовое питание, разные напитки и экскурсии всего путешественнику придется заплатить в среднем 65 фунтов стерлингов (около 2,5 тыс. грн) за день.
По данным компании, поесть в Киеве из заявленных 100 городов дешевле всего. По стоимости жилья город занял 5 позицию среди эконом-вариантов. Арендовать квартиру в украинской столице стоит около 42 фунтов стерлингов в сутки (около 1,6 тыс. грн). Дешевле Киева по стоимости жилья оказались Денпасар (Индонезия), Анталия (Турция), Пхукет (Таиланд) и Джакарта (Индонезия).
В списке были указаны города и суммы, которые туристы в среднем используют за сутки.
|Покупка
|Продажа
|100 долларов
|2.810,86 0.0994
|2.842,29 0.0803
|100 евро
|3.341,82 0.0593
|3.402,38 0.0273
|10 рублей
|4,46 0.0023
|4,96 0.0026
|Курс, UAH
|Золото
|369.745,00-1.947,00
|Серебро
|4.810,06-28,22
|Платина
|273.854,003.384,00
|Палладий
|307.415,00-2.822,00
влажность:
давление:
ветер:
Адрес:
e-mail: editorcapital@ukr.net
Реклама: ad@capital.ua
Идеи оформления, стиль и все содержание сайта www.capital.ua являются объектом авторского права и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на www.capital.ua. Разрешается использование только материалов, находящихся в открытом доступе и только при условии ссылки и/или прямой открытой для поисковых систем гиперссылки на непосредственный адрес материала на www.capital.ua. Ссылка/гиперссылка должна быть размещена в подзаголовке или в первом абзаце материала. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта текста используемого материала. Любое использование материалов, которые находятся в закрытом доступе и доступны только зарегистрированным пользователям, допускается только по предварительному письменному разрешению правообладателя. Категорически запрещена перепечатка, копирование, воспроизведение, изменение или иное использование материалов, опубликованных с пометкой в рамках соглашения о синдикации с Financial Times Limited. Использование материалов, в которых содержится ссылка на агентства France-Presse, Reuters, Интерфакс-Украина, Украинские новости, УНИАН строго запрещено. Материалы, отмеченные знаком публикуются на правах рекламы.
Все права защищены. © 2012 — 2016