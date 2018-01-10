Набсовет выбрал главой Приватбанка математика из Праги

Наблюдательный совет ПриватБанка 10 января назначила уроженца Чехии Петра Крумханзла на должность председателя правления, и подал документы в Национальный банк Украины на его утверждение.
Об этом сообщает пресс-служба финучреждения.
«Мы прежде всего руководствовались следующими критериями как высокий профессионализм, опыт работы в ведущих банках ЕС, ориентированность на результат, основательный опыт по операционному управлению и внедрению инструментов контроля», — цитирует пресс-служба Энгина Акчакоча, председателя Наблюдательного совета.
51-летний Петр Крумханзл закончил Карлов университет в Праге со степенью кандидата наук по математике в 1990 году.
Напомним, в конце июня глава правления ПриватБанка Александр Шлапак подал в отставку. Позже наблюдательный совет Приватбанка выбрала международную компанию по подбору управленческого персонала Amrop Executive Search Ukraine для поиска кандидатов на должность главы правления.
Кроме того, среди претендентов на нового главу ПБ был немецкий банкир Райнер Мюллер-Ханке.
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