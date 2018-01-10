Британский трейдер решил получить лицензию на поставку газа в Украине

Дочерняя компания британского трейдера TrailStone — Треилстоун Энерджи (Киев) — подала заявку на получение лицензии на поставку природного газа в Украине.

Об этом сообщает Интерфакс-Украина.

Решение о выдаче лицензии украинской «дочке» британского трейдера TrailStone будет рассмотрено на заседании Национальной комиссии, осуществляющей госрегулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг (НКРЭКУ) 16 января 2018 года.

Как сообщалось, НКРЭКУ выдала уже свыше 350 лицензий на поставку газа в Украине. В частности, лицензии получили крупные мировые компании и трейдеры в лице Trafigura, Engie, MET, DufEnergy.