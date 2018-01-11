ВТБ Банк продает имущество закарпатского винзавода

В системе электронных торгов СЕТАМ 3 января размещено объявление о реализации комплекса зданий и сооружений крупного винодельческого предприятия в Закарпатской области.

Объекты реализуются, как залоговое имущество по кредитам. Заказчик торгов - ВТБ Банк. Стартовая цена реализации имущества - 109,9 млн грн.

Название предприятия в объявлении не указано. Исходя из адреса расположения имущества (Закарпатская обл, Береговский р-н) и фотографий объекта, речь идет о предприятии Cotnar.

На продажу выставлены комплекс (завод) зданий и сооружений, общей площадью 5 766,7 кв. м, по производству винодельческой продукции; здания и вспомогательные сооружения комплекса очистных сооружений, общей площадью 80,8 кв.м; специализированное оборудование по производству винодельческой продукции 293 шт.

Cotnar - завод полного цикла производства, 180 Га собственных виноградников, завод первичного виноделия, завод вторичного виноделия, винохранилища, дегустационный зал.