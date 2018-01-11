Порошенко подписал закон, который переподчиняет Госспецслужбу транспорта Министерству обороны

Президент Украины Петр Порошенко подписал закон, согласно которому Государственная спецслужба транспорта будет подчиняться Минобороны вместо Мининфраструктуры. Данные об этом содержатся в карточке законопроекта на сайте Верховной Рады.

Государственная служба транспорта будет включена в систему Министерства обороны Украины с уточнением организационных основ ее функционирования в мирное время и особый период. На это пойдут бюджетные деньги, предусмотренные для Мининфраструктуры и Минобороны, и из других разрешенных законодательством источников.

Ожидается, что переподчинение Госспецслужбы транспорта позволит более эффективно использовать бюджетные деньги, предусмотренные на обеспечение обороноспособности государства.

Документ призван выполнить решение СНБО от 13 сентября 2017 года, введенное в действие указом президента № 278/2017. Данное решение предусматривает функционирование с 1 января 2018 года Государственной специальной службы транспорта в системе Министерства обороны Украины.

Напомним, Верховная Рада приняла закон в декабре 2017 года 232 голосами народных депутатов.