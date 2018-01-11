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Доначисления крупным налогоплательщикам в 2017 г. возросли на 260 млн грн

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Доначисления крупным налогоплательщикам в 2017 г. возросли на 260 млн грн

Офис крупных плательщиков налогов Государственной фискальной службы (ГФС) доначислил в 2017 году вследствие обмена налоговой информацией с другими странами 13 крупным налогоплательщикам к уплате в госбюджет 796,9 млн грн, сообщило ведомство на своем сайте.

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Это на 259,9 млн грн больше, чем в 2016 году, когда доначисления составили 537 млн грн, отмечает Офис крупных налогоплательщиков.

На протяжении прошлого года Офис направил 170 спецзапросов в 29 стран для получения финансовой отчетности и других первичных документов компаний.

Самые крупные доначисления — 629,9 млн грн, или 79% общей суммы касаются выплат процентов в пользу английских компаний, которые не являются бенефициарными собственниками.

По вопросам трансфертного ценообразования (ТЦО) в 2017-м доначислено 163,6 млн грн, или 21% общей суммы.

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Офис крупных налогоплательщиков также отмечает, что поступления от контрольно-проверочной работы в 2017 году были рекордными, увеличившись почти вчетверо по сравнению с 2016 годом и достигли 2,9 млрд грн.

налоги, ГФС, фискальная служба, налогообложение, начисление, налогоплательщики
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