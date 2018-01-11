Доначисления крупным налогоплательщикам в 2017 г. возросли на 260 млн грн

Офис крупных плательщиков налогов Государственной фискальной службы (ГФС) доначислил в 2017 году вследствие обмена налоговой информацией с другими странами 13 крупным налогоплательщикам к уплате в госбюджет 796,9 млн грн, сообщило ведомство на своем сайте.
Это на 259,9 млн грн больше, чем в 2016 году, когда доначисления составили 537 млн грн, отмечает Офис крупных налогоплательщиков.
На протяжении прошлого года Офис направил 170 спецзапросов в 29 стран для получения финансовой отчетности и других первичных документов компаний.
Самые крупные доначисления — 629,9 млн грн, или 79% общей суммы касаются выплат процентов в пользу английских компаний, которые не являются бенефициарными собственниками.
По вопросам трансфертного ценообразования (ТЦО) в 2017-м доначислено 163,6 млн грн, или 21% общей суммы.
Офис крупных налогоплательщиков также отмечает, что поступления от контрольно-проверочной работы в 2017 году были рекордными, увеличившись почти вчетверо по сравнению с 2016 годом и достигли 2,9 млрд грн.
|Покупка
|Продажа
|100 долларов
|2.825,63 0.1396
|2.859,47 0.1551
|100 евро
|3.360,38 0.1698
|3.423,91 0.1988
|10 рублей
|4,49 0.0028
|4,99 0.0023
|Курс, UAH
|Золото
|373.870,004.125,00
|Серебро
|4.854,1444,08
|Платина
|275.073,001.219,00
|Палладий
|313.883,006.468,00
влажность:
давление:
ветер:
Адрес:
e-mail: editorcapital@ukr.net
Реклама: ad@capital.ua
Идеи оформления, стиль и все содержание сайта www.capital.ua являются объектом авторского права и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на www.capital.ua. Разрешается использование только материалов, находящихся в открытом доступе и только при условии ссылки и/или прямой открытой для поисковых систем гиперссылки на непосредственный адрес материала на www.capital.ua. Ссылка/гиперссылка должна быть размещена в подзаголовке или в первом абзаце материала. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта текста используемого материала. Любое использование материалов, которые находятся в закрытом доступе и доступны только зарегистрированным пользователям, допускается только по предварительному письменному разрешению правообладателя. Категорически запрещена перепечатка, копирование, воспроизведение, изменение или иное использование материалов, опубликованных с пометкой в рамках соглашения о синдикации с Financial Times Limited. Использование материалов, в которых содержится ссылка на агентства France-Presse, Reuters, Интерфакс-Украина, Украинские новости, УНИАН строго запрещено. Материалы, отмеченные знаком публикуются на правах рекламы.
Все права защищены. © 2012 — 2016