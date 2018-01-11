Судью Чауса экстрадируют в ближайшие месяцы

В Специализированной антикоррупционной прокуратуре (САП) ожидают, что Молдова выдаст беглого судью Николая Чауса Украине уже в марте сего года.

«Основная загвоздка в том, что он обратился за политическим убежищем в Молдове, и ему отказали. Он обжалует это решение в судебных инстанциях», — сказал заместитель специализированного антикоррупционного прокурора Владимир Кривенко в четверг в Киеве.

По словам представителя САП, его коллеги в Молдове прогнозируют, что эти судебные процедуры могут завершиться до конца января.

«Мы рассчитываем, что январь-февраль пройдут процедуры и уже в марте он будет передан — экстрадиция состоится в Молдове и будет передан в государство Украина», — сообщил В.Кривенко.

Как сообщалось, 9 августа 2016 года детективы Национального антикоррупционного бюро Украины (НАБУ) под процессуальным руководством прокуроров Специализированной антикоррупционной прокуратуры (САП) разоблачили киевского судью Н.Чауса в получении взятки в размере $150 тыс.

Верховная Рада 6 сентября поддержала представление Генеральной прокуратуры Украины о предоставлении согласия на задержание и арест (взятие под стражу) судьи Н.Чауса.