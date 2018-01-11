«Укрнафта» продлила контракт с «Днепроазотом» по переработке газа в удобрения еще на 3 месяца

ПАО «Укрнафта» продлило на три месяца действие контракта, в рамках которого арендует мощности ПАО «Днепроазот» для переработки собственного газа в минеральные удобрения, сообщила пресс-служба компании.

Произведенный таким образом аммиак «Укрнафта» вновь продает «Днепроазоту».

Цена аммиака рассчитывается по формуле, прописанной в договоре между сторонами.

«Новая цена аммиака в рамках продления контракта будет выше, чем цена по старому контракту», — отмечает пресс-служба.

По данным «Укрнафты», переработка газа на мощностях «Днепроазота» для компании более выгодна, чем его продажа НАК «Нафтогаз Украины».

Как сообщалось, НАК «Нафтогаз Украины» принадлежит 50%+1 акция «Укрнафты», группе компаний, связанных с Игорем Коломойским и другими экс-акционерами ПриватБанка, — порядка 42% акций.

«Днепроазот» контролируется Игорем Коломойским и другими экс-собственниками ПриватБанка.