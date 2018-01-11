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Суд Лондона обязал Ахметова доплатить Фирташу за «Укртелеком»

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Суд Лондона обязал Ахметова доплатить Фирташу за «Укртелеком»

Суд Лондона в июне 2017 года обязал «СКМ» Рината Ахметова доплатить 760 миллионов долларов кипрской компании Raga Establishment Ltd за «Укртелеком», сообщает Liga.net со ссылкой на материалы суда.

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Ранее Окружной суд города Никосии (Кипр) заморозил активы украинского олигарха Рината Ахметова на 820 млн долларов по иску кипрской компании Raga Establishment, владельцем которой является бывший украинский банкир Денис Горбуненко.

В начале 2017 года Raga Establishment Ltd (прежнее название — Epic Telecom Invest Ltd), выкупила у фонда EPIC Укртелеком, а потом перепродала его в 2013 году Ахметову за 860 млн долларов.

Переговоры между Raga и СКМ начались еще в августе 2012 года. То есть спустя чуть больше года после приватизации.

Согласно доводам ответчика, переговоры начались по запросу экс-президента Украины Виктора Януковича. Якобы он попросил Рината Ахметова купить долю в Укртелекоме.

По версии ответчика, в ходе начальных переговоров по потенциальной покупке Укртелекома считалось, что Хорошковский был миноритарным акционером телеком-оператора с долей, примерно равной 25%.

Как уточняется, контрольный пакет находится у Дмитрия Фирташа.

Согласно доводам СКМ, Хорошковский позже продал свои акции владельцу группы DF. И тот стал 100-процентным держателем пакета акций в операторе. Именно 100% акций, а не 25% интересовали СКМ.

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Но Raga со своей стороны заявляет, что Горбуненко купил компанию у ее прежнего владельца — Хорошковского. А Фирташ, по версии Raga, никогда не был владельцем EPIC, он был кредитором этой фирмы. И теперь, соответственно, хочет вернуть вложенные деньги.

Компания заявляет, что в 2013 году продала «Укртелеком» Ахметову за 860 млн долларов, но получила из этой суммы только 100 млн долларов.

Лондонский арбитраж поддержал требования Raga, отклонив при этом встречные претензии компании Ахметова о расторжении договора о покупке «Укртелекома».

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В пресс-службе СКМ заявили, что уже подали апелляцию на решение лондонского суда, рассмотрение жалобы должно состояться в этом году.

Владение «Укртелекомом» ранее также оспорило правительство Украины, которое стремится вернуть компанию на основании того, что изначальные обязательства Ахметовым не были выполнены.

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Ринат Ахметов, СКМ, Дмитрий Фирташ, Укртелеком, суд
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