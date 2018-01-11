Суд Лондона обязал Ахметова доплатить Фирташу за «Укртелеком»

Суд Лондона в июне 2017 года обязал «СКМ» Рината Ахметова доплатить 760 миллионов долларов кипрской компании Raga Establishment Ltd за «Укртелеком», сообщает Liga.net со ссылкой на материалы суда.
Ранее Окружной суд города Никосии (Кипр) заморозил активы украинского олигарха Рината Ахметова на 820 млн долларов по иску кипрской компании Raga Establishment, владельцем которой является бывший украинский банкир Денис Горбуненко.
В начале 2017 года Raga Establishment Ltd (прежнее название — Epic Telecom Invest Ltd), выкупила у фонда EPIC Укртелеком, а потом перепродала его в 2013 году Ахметову за 860 млн долларов.
Переговоры между Raga и СКМ начались еще в августе 2012 года. То есть спустя чуть больше года после приватизации.
Согласно доводам ответчика, переговоры начались по запросу экс-президента Украины Виктора Януковича. Якобы он попросил Рината Ахметова купить долю в Укртелекоме.
По версии ответчика, в ходе начальных переговоров по потенциальной покупке Укртелекома считалось, что Хорошковский был миноритарным акционером телеком-оператора с долей, примерно равной 25%.
Как уточняется, контрольный пакет находится у Дмитрия Фирташа.
Согласно доводам СКМ, Хорошковский позже продал свои акции владельцу группы DF. И тот стал 100-процентным держателем пакета акций в операторе. Именно 100% акций, а не 25% интересовали СКМ.
Но Raga со своей стороны заявляет, что Горбуненко купил компанию у ее прежнего владельца — Хорошковского. А Фирташ, по версии Raga, никогда не был владельцем EPIC, он был кредитором этой фирмы. И теперь, соответственно, хочет вернуть вложенные деньги.
Компания заявляет, что в 2013 году продала «Укртелеком» Ахметову за 860 млн долларов, но получила из этой суммы только 100 млн долларов.
Лондонский арбитраж поддержал требования Raga, отклонив при этом встречные претензии компании Ахметова о расторжении договора о покупке «Укртелекома».
В пресс-службе СКМ заявили, что уже подали апелляцию на решение лондонского суда, рассмотрение жалобы должно состояться в этом году.
Владение «Укртелекомом» ранее также оспорило правительство Украины, которое стремится вернуть компанию на основании того, что изначальные обязательства Ахметовым не были выполнены.
|Покупка
|Продажа
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|2.825,63 0.1396
|2.859,47 0.1551
|100 евро
|3.360,38 0.1698
|3.423,91 0.1988
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