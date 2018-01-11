Украинский самолет «Руслан» перевозит детали для ракеты SpaceX

Украинская компания «Авиалинии Антонова», которая занимается перевозками крупногабаритных и нестандартных грузов, выполняет срочный контракт для американской SpaceX. Об этом пишет Укринформ.

Самолет АН-124-100 «Руслан» 11 января вылетел из аэропорта Лос-Анджелеса, Калифорния (LAX) в 13:11 по киевскому времени в направлении стартовой площадки на мысе Канаверал. «Антонов» везет для компании Илона Маска носовой обтекатель ракеты Falcon 9.О контракте стало известно, когда 5 декабря «Антонов» подал американскому регулятору срочную заявку на выполнение чартерного рейса для SpaceX.

В документе поясняется, что космической компании нужно в срочном порядке доставить носовой обтекатель из основных производственных мощностей в Хоторна, штат Калифорния, на пусковую площадку на мысе Канаверал во Флориде.

Украинскую компанию для этой цели выбрали потому, что в одной из американских фирм нет в распоряжении самолета, который способен вместить в себя груз габаритами более 4,27 м в высоту и 5,49 м в ширину.

«Ан-124-100 „Антонова“ напротив может разместить этот груз и его использование — единственный выход в необычных обстоятельствах, с которыми столкнулась SpaceX», — пишет юридический представитель «Антонова» в США.

Если бы груз не был доставлен 10-13 января, это привело бы к серьезным задержкам в плане запусков. «Ключевые цели в следующие 60 дней смещались бы день за днем вместе с датой прибытия груза на мыс Канаверал. Поэтому необходимо, чтобы мы сохранили как можно больше времени, чтобы не смещать неотложные даты запусков», — пояснил спешку в оформлении разрешения для полета представитель SpaceX.

«Руслан» с носовым обтекателем для компании прибудет к месту назначения в срок — сегодня, в 17:49 по киевскому времени.