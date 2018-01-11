НБУ разрабатывает государственную криптовалюту

Национальным банком Украины прорабатывается вопрос целесообразности выпуска собственной криптовалюты.

Об этом было заявлено на заседании Национального координационного центра кибербезопасности.

Было принято решение поручить соответствующим органам власти создать рабочую группу с участием представителей НБУ, Минфина, НКЦБФР, СБУ, Нацполиции, Госфинмониторинга, ГФС и Госслужбы спецсвязи и защиты информации для наработки нормативно-правовых предложений регулирования данного вопроса; определения государственного регулятора и порядка функционирования рынка криптовалют; порядка проведения мониторинга транзакций с использованием криптовалюты и идентификации субъектов криптовалютних операций; а также порядка налогообложения доходов от осуществления криптовалютних операций в соответствии с требованиями законодательства Украины.

Также там напомнили, Нацбанк завершает перевод гривны на блокчейн.

«Национальный банк с нетерпением ожидает внедрения э-гривны на основе технологии Blockchain. Мы рассматриваем блокчейн как следующий шаг в развитии технологий транзакций, который станет более популярным и распространенным в течение следующих десятилетий», — заявил и.о. главы НБУ Яков Смолий.