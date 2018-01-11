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Защиту прав потребителей в Украине выведут на европейский уровень к 2020 году

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Защиту прав потребителей в Украине выведут на европейский уровень к 2020 году

Вступил в силу план мероприятий по реализации Концепции государственной политики в сфере защиты прав потребителей на период до 2020 года, согласно которой политика государства будет приведена в соответствие с европейскими стандартами и требованиями в течение двух лет.

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Об этом сообщает Укринформ со ссылкой на соответствующее распоряжение Кабинета министров.

Так, в течение 2018 Кабинет министров планирует обратиться в Европейскую комиссию с просьбой официально оценить соответствие Закона Украины «О защите прав потребителей» соответствующим актам законодательства ЕС. После получения выводов европейских экспертов, в законодательство Украины в указанной сфере будут внесены соответствующие изменения.

В то же время, согласно утвержденной Концепции, уже сегодня в Кабмине работают над созданием Фонда гарантирования страховых выплат по договорам страхования жизни.

Местным органам исполнительной власти поручено создать консультационно-информационные службы «горячая линия» по вопросам защиты прав потребителей.

Госпродпотребслужбу Украины обязали освещать на официальном сайте данные по испытаниям потребительских товаров, произведенных в аккредитованных лабораториях на заказ общественных объединений потребителей, и размещать такие публикации в средствах массовой информации.

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В общем, Концепция предусматривает:

— имплементацию законодательных актов Европейского Союза в сфере защиты прав потребителей, в частности директив, предусмотренных Соглашением об ассоциации между Украиной, с одной стороны, и Европейским Союзом, Европейским сообществом по атомной энергии и их государствами-членами, с другой стороны;

— распространение действия Закона Украины «О защите прав потребителей» на все виды продукции (пищевой и непищевой), услуг и работ для потребителей;

— создание условий для эффективного досудебного (альтернативного) урегулирования потребительских споров;

— содействие развитию системы независимых исследований уровня качества и безопасности товаров, работ и услуг на потребительском рынке;

— защита прав потребителей в сфере электронной торговли;

— защита прав уязвимых категорий потребителей, в том числе лиц с недостатками умственного и физического развития, и тому подобное.

торговля, потребление, защита прав потребителей, потребительские цены
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