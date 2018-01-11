Защиту прав потребителей в Украине выведут на европейский уровень к 2020 году

Вступил в силу план мероприятий по реализации Концепции государственной политики в сфере защиты прав потребителей на период до 2020 года, согласно которой политика государства будет приведена в соответствие с европейскими стандартами и требованиями в течение двух лет.
Об этом сообщает Укринформ со ссылкой на соответствующее распоряжение Кабинета министров.
Так, в течение 2018 Кабинет министров планирует обратиться в Европейскую комиссию с просьбой официально оценить соответствие Закона Украины «О защите прав потребителей» соответствующим актам законодательства ЕС. После получения выводов европейских экспертов, в законодательство Украины в указанной сфере будут внесены соответствующие изменения.
В то же время, согласно утвержденной Концепции, уже сегодня в Кабмине работают над созданием Фонда гарантирования страховых выплат по договорам страхования жизни.
Местным органам исполнительной власти поручено создать консультационно-информационные службы «горячая линия» по вопросам защиты прав потребителей.
Госпродпотребслужбу Украины обязали освещать на официальном сайте данные по испытаниям потребительских товаров, произведенных в аккредитованных лабораториях на заказ общественных объединений потребителей, и размещать такие публикации в средствах массовой информации.
В общем, Концепция предусматривает:
— имплементацию законодательных актов Европейского Союза в сфере защиты прав потребителей, в частности директив, предусмотренных Соглашением об ассоциации между Украиной, с одной стороны, и Европейским Союзом, Европейским сообществом по атомной энергии и их государствами-членами, с другой стороны;
— распространение действия Закона Украины «О защите прав потребителей» на все виды продукции (пищевой и непищевой), услуг и работ для потребителей;
— создание условий для эффективного досудебного (альтернативного) урегулирования потребительских споров;
— содействие развитию системы независимых исследований уровня качества и безопасности товаров, работ и услуг на потребительском рынке;
— защита прав потребителей в сфере электронной торговли;
— защита прав уязвимых категорий потребителей, в том числе лиц с недостатками умственного и физического развития, и тому подобное.
|Покупка
|Продажа
|100 долларов
|2.825,63 0.1396
|2.859,47 0.1551
|100 евро
|3.360,38 0.1698
|3.423,91 0.1988
|10 рублей
|4,49 0.0028
|4,99 0.0023
|Курс, UAH
|Золото
|373.870,004.125,00
|Серебро
|4.854,1444,08
|Платина
|275.073,001.219,00
|Палладий
|313.883,006.468,00
влажность:
давление:
ветер:
Адрес:
e-mail: editorcapital@ukr.net
Реклама: ad@capital.ua
Идеи оформления, стиль и все содержание сайта www.capital.ua являются объектом авторского права и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на www.capital.ua. Разрешается использование только материалов, находящихся в открытом доступе и только при условии ссылки и/или прямой открытой для поисковых систем гиперссылки на непосредственный адрес материала на www.capital.ua. Ссылка/гиперссылка должна быть размещена в подзаголовке или в первом абзаце материала. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта текста используемого материала. Любое использование материалов, которые находятся в закрытом доступе и доступны только зарегистрированным пользователям, допускается только по предварительному письменному разрешению правообладателя. Категорически запрещена перепечатка, копирование, воспроизведение, изменение или иное использование материалов, опубликованных с пометкой в рамках соглашения о синдикации с Financial Times Limited. Использование материалов, в которых содержится ссылка на агентства France-Presse, Reuters, Интерфакс-Украина, Украинские новости, УНИАН строго запрещено. Материалы, отмеченные знаком публикуются на правах рекламы.
Все права защищены. © 2012 — 2016