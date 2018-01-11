Новый глава ОБСЕ посетит Украину

Действующий глава Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ), министр иностранных дел Италии Анджелино Альфано заявил в четверг, 11 января, что посетит Украину и Россию, чтобы «активизировать» усилия по прекращению конфликта на востоке Украины в рамках новой роли Рима в качестве председателя ОБСЕ.

Об этом сообщает Digital journal.

«Мы считаем, что важно активизировать переговоры, чтобы положить конец конфликту», — сказал Альфано на встрече ОБСЕ, объявив о своей поездке в Украину и Россию 30 января-1 февраля.

Кроме того, он назвал одним из немногих позитивных сигналов обмен пленными в декабре, однако отметил, что сделать предстоит еще немало, в частности в гуманитарной сфере.

Напомним, ранее сообщалось, что ОБСЕ уделит большое внимание урегулированию ситуации в Восточной Украине.

По его словам, конфликт на Донбассе и вокруг Украины «ставит под вопрос основополагающие принципы, на которых строится ОБСЕ».