Новый глава ОБСЕ посетит Украину

Действующий глава Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ), министр иностранных дел Италии Анджелино Альфано заявил в четверг, 11 января, что посетит Украину и Россию, чтобы «активизировать» усилия по прекращению конфликта на востоке Украины в рамках новой роли Рима в качестве председателя ОБСЕ.
Об этом сообщает Digital journal.
«Мы считаем, что важно активизировать переговоры, чтобы положить конец конфликту», — сказал Альфано на встрече ОБСЕ, объявив о своей поездке в Украину и Россию 30 января-1 февраля.
Кроме того, он назвал одним из немногих позитивных сигналов обмен пленными в декабре, однако отметил, что сделать предстоит еще немало, в частности в гуманитарной сфере.
Напомним, ранее сообщалось, что ОБСЕ уделит большое внимание урегулированию ситуации в Восточной Украине.
По его словам, конфликт на Донбассе и вокруг Украины «ставит под вопрос основополагающие принципы, на которых строится ОБСЕ».
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