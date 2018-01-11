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Данилишин: Повышение учетной ставки не остановит инфляцию

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Данилишин: Повышение учетной ставки не остановит инфляцию

Повышения учетной ставки НБУ недостаточно для замедления инфляции в стране, поскольку для этого требуется дальнейшее усиление координации государственной политики и различных органов госвласти.

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Об этом сообщил глава Совета НБУ Богдан Данилишин в Facebook.

По его словам, для снижения темпов инфляции необходимо усиление тактической координации денежно-кредитной и бюджетной политики.

«Одновременно предусматривается необходимость дальнейшего усиления координации государственной политики и различных органов государственной власти в преодолении инфляции. В частности, факт осуществления значительных объемов бюджетных расходов в декабре, соответственно „переливание“ гривны с казначейского счета в Нацбанке на денежно-кредитный рынок, продемонстрировал необходимость жесткой тактической координации денежно-кредитной (монетарной) и бюджетной политики», — заявил глава Совета НБУ.

Данилишин отметил, что влияние НБУ на уровень инфляции существенное, но оно не имеет определяющего значения.

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«Повышение ставки рефинансирования — а это главный инструмент Нацбанка в борьбе с инфляцией — в условиях монополистической структуры рынка не обеспечит снижение инфляции потому, что производители-монополисты поддерживают несоответствие совокупного спроса и предложения с целью обеспечения контроля над ценообразованием», — добавил он.

НБУ, инфляция, макроэкономика, прогнозы, цены
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