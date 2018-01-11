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Россия готова передать Украине военные корабли и авиатехнику из Крыма

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Россия готова передать Украине военные корабли и авиатехнику из Крыма

Россия готова передать Украине военные корабли и авиатехнику из аннексированного Крыма. Об этом заявил президент России Владимир Путин во время встречи с руководством печатных СМИ и информагентств, передают Українські Новини.

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«Украинская сторона неоднократно ставила вопрос о возврате военной техники из Крыма. Мы готовы продолжить этот процесс, готовы передать военные корабли Украине, авиационную технику, бронетехнику», — сказал он.

По его словам, техника находится в плохом состоянии.

Он отметил, что Россия готова помочь переместить военные корабли в Одессу.

При этом, по словам Путина, боеприпасы не подлежат транспортировке.

«Но они, по данным наших военных экспертов, транспортировке не подлежат, это опасно, они подлежат утилизации на месте. Мы готовы также пригласить украинских военных, чтобы они смогли участвовать в утилизации боеприпасов», — добавил он.

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Напомним, командующий ВМС ВСУ Игорь Воронченко заявил, что оккупанты разбирают на запчасти украинские корабли в Крыму.

Россия, авиация, Владимир Путин, Крым, флот, Украина, кризис на юго-востоке, аннексия
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