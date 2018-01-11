lifecell подал в суд на АМКУ из-за штрафа в 19,5 млн грн

Киевский апелляционный хозяйственный суд принял к рассмотрению жалобу оператора lifecell, который просит рассмотреть в Хозсуде Киева его иск к Антимонопольному комитету Украины.

Об этом идет речь в решении суда апелляционной инстанции.

lifecell пытается опротестовать решение АМКУ о наложении штрафа в 19,5 млн грн, но суд первой инстанции вернул lifecell иск без рассмотрения.

Напомним, Антимонопольный комитет Украины в сентябре 2017 г. оштрафовал мобильного оператора lifecell на 19,5 млн грн за нарушения законодательства о защите от недобросовестной конкуренции. Как установили в АМКУ, оператор в рекламе сообщал о посекундной тарификации, при этом снимал стоимость целой минуты за первую секунду каждой очередной минуты.