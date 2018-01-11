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The Times: Кибератаки могут стать причиной ядерной войны

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The Times: Кибератаки могут стать причиной ядерной войны

Достаточно хитрая кибератака против Великобритании или любой другой ядерной страны может привести к тому, что ошибочно будет нанесен ядерный удар.

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Об этом пишет The Times со ссылкой на отчет аналитического центра Chatham House.

«Кибернетически уязвимые места в структурах ядерных вооружений представляют целый ряд опасностей и рисков. В лучшем случае цифровая незащищенность систем ядерных вооружений может подорвать веру и уверенность в военном потенциале и инфраструктуре ядерного оружия», — говорится в отчете центра.

По худшему сценарию, по мнению экспертов Chatham House, кибератака может привести к умышленной дезинформации и случайному применению ядерного оружия. В период кризиса потеря доверия к возможностям ядерного оружия может повлиять на процесс принятия решений и подорвать уверенность в ядерном сдерживании.

Эксперты отмечают, что свои ядерные силы страны строили еще до того, как появился интеренет и современные передовые технологии. Поэтому не редко вопросы киберзащиты цифровых систем в структуре ядерных арсеналов не получает должного внимания.

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Ранее издание The Guardian писало, что США разрабатывают новую ядерную боеголовку для сдерживания РФ в Восточной Европе. Новая ядерная доктрина Пентагона будет представлена в конце января.

киберпреступность, хакеры, ядерное оружие, кибербезопасность, кибератаки
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