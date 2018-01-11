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Цена нефти Brent достигла нового рекорда

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Цена нефти Brent достигла нового рекорда

Стоимость нефти североморской марки Brent в четверг, 11 января 2018 года, достигла 70 долларов за баррель впервые за последних три года, свидетельствуют данные торгов на сайте экономических новостей CNBC.

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Так, на пике стоимость фьючерсного контракта превышала 70 долларов за баррель. Но такая цена на бирже держалась недолго и по состоянию на 20:03 снизилась к отметке 69,79 долларов за баррель. Об этом свидетельствуют данные на сайте РБК.

Цена нефти Brent свыше 70 долларов за баррель в последний раз наблюдалась 4 декабря 2014 года.

Напомним, предыдущий рекорд нефть североморской марки Brent установила 4 января 2018 года — достигла 68 долларов за баррель впервые с 2015 года. Уже утором 10 января стоимость нефти Brent составляла более 69 долларов за баррель.

Ранее Bloomberg назвал основные факторы, которые могут повлиять на мировые цены нефти в 2018 году.

Так, в этом году цены на нефть ожидает низкая волатильность, поскольку ОПЕК намерена жестко контролировать рынок.

нефть, нефтегазовая отрасль, Brent, цены
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