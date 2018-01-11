Цена нефти Brent достигла нового рекорда

Стоимость нефти североморской марки Brent в четверг, 11 января 2018 года, достигла 70 долларов за баррель впервые за последних три года, свидетельствуют данные торгов на сайте экономических новостей CNBC.

Так, на пике стоимость фьючерсного контракта превышала 70 долларов за баррель. Но такая цена на бирже держалась недолго и по состоянию на 20:03 снизилась к отметке 69,79 долларов за баррель. Об этом свидетельствуют данные на сайте РБК.

Цена нефти Brent свыше 70 долларов за баррель в последний раз наблюдалась 4 декабря 2014 года.

Напомним, предыдущий рекорд нефть североморской марки Brent установила 4 января 2018 года — достигла 68 долларов за баррель впервые с 2015 года. Уже утором 10 января стоимость нефти Brent составляла более 69 долларов за баррель.

Ранее Bloomberg назвал основные факторы, которые могут повлиять на мировые цены нефти в 2018 году.

Так, в этом году цены на нефть ожидает низкая волатильность, поскольку ОПЕК намерена жестко контролировать рынок.