«Укравтодор» рассказал о приоритетах на 2018 год

«Укравтодор» опубликовал программу ремонта дорог на 2018 год, утвержденную в рамках пятилетней госпрограммы развития автомобильных дорог, говорится на официальной странице «Укравтодора» в Facebook.

Согласно программе ремонта дорог, в 2018 году «Укравтодор» продолжит работы на основных коридорах.

Особое внимание будет уделено дорогам на востоке страны: Р-46 Харьков — Ахтырка, М-03 Харьков — Славянск — Краматорск, Р-07 Чугуев — Меловое.

На юге страны будет проводиться ремонт на участках дорог: М-15 Одесса — Рени (с обходом Рени), Н-14 Кропивницкий — Николаев, Н-11 Днепр — Кривой Рог — Николаев, запланирован ремонт моста через Хаджибейский лиман (дорога М-05).

На западе Украины ремонты будут проводить на участках таких дорог: Н-22 Ровно — Луцк — Устилуг, М-21 Житомир — Винница, Н-10 Ивано-Франковск — Стрый, Н-03 Житомир — Хмельницкий — Черновцы.

Также запланирован ремонт короткой трассы от Мукачево до Чопа по дороге М-24/М-25.

За средства МФО начнется реконструкция Северного обхода Житомира, реконструкция Gо Highway в Хмельницкой области и продолжится реконструкция М-03 на участке Лубны — Полтава.

В «Укравтодоре» напомнили, что с 1 января в рамках децентрализации дорог 123,1 тысячи км дорог местного значения переданы в ответственность местной власти.

Сейчас «Укравтодор» отвечает за 47 тысяч км дорог международного и национального значения.

Напомним, в госбюджете на 2018 год 44 млрд гривен будет выделено на ремонт дорог (из них 32,6 млрд гривен — бюджет Государственного дорожного фонда).