ГПУ в 2017 году расследовала более 23 300 уголовных дел

Генпрокуратура в 2017 году расследовала более 23 300 уголовных производств, подавляющее количество из которых была о тяжкие и особо тяжких преступлениях. Об этом говорится в годовых итогах работы прокуратуры, которые обнародовал пресс-секретарь ГПУ Андрей Лысенко в Facebook.

«В течение 2017 года следователями Главного следственного управления и региональных прокуратур расследовано более 23 300 уголовных производств, подавляющее количество из которых о тяжких и особо тяжких преступлениях, преступлениях, совершенных должностными лицами органов власти и местного самоуправления, преступлениях, которые вызывают большой общественный резонанс, в том числе коррупционного характера», — сказано в сообщении.

Кроме этого, за год следователями региональных прокуратур завершено досудебное расследование в 11 108 уголовных процессах, следователями Главного следственного управления Генеральной прокуратуры — в 215 уголовных процессах.

Следователи Главного следственного управления и региональных прокуратур направили в суд 1412 обвинительных актов, из которых 571 о коррупционных правонарушениях (относительно 724 человек), 19 о правонарушениях, совершенных в составе организованных групп и преступных организаций (в отношении 81 лица).

Следователями Главного следственного управления Генеральной прокуратуры в суд направлено 72 обвинительных акты в уголовных производствах, 30 (в отношении 42 лиц) из которых о коррупционных уголовных правонарушениях.

Как сообщалось, 23 декабря Порошенко внес в ВР проект закона об Антикоррупционном суд. Вчера, 26 декабря, текст президентского законопроекта о Высшем антикоррупционном суде опубликовали на сайте Верховной Рады.

В законопроекте отмечается, что на должность судьи Высшего антикоррупционного суда претендент избирается на конкурсе, им может быть назначен гражданин Украины в возрасте не менее 35 лет, со стажем работы на должности судьи не менее 5 лет, с ученой степенью в области права или тот, кто проработал в научной сфере не менее 7 лет, с адвокатским опытом.