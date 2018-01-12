ГПУ в 2017 году расследовала более 23 300 уголовных дел

Генпрокуратура в 2017 году расследовала более 23 300 уголовных производств, подавляющее количество из которых была о тяжкие и особо тяжких преступлениях. Об этом говорится в годовых итогах работы прокуратуры, которые обнародовал пресс-секретарь ГПУ Андрей Лысенко в Facebook.
«В течение 2017 года следователями Главного следственного управления и региональных прокуратур расследовано более 23 300 уголовных производств, подавляющее количество из которых о тяжких и особо тяжких преступлениях, преступлениях, совершенных должностными лицами органов власти и местного самоуправления, преступлениях, которые вызывают большой общественный резонанс, в том числе коррупционного характера», — сказано в сообщении.
Кроме этого, за год следователями региональных прокуратур завершено досудебное расследование в 11 108 уголовных процессах, следователями Главного следственного управления Генеральной прокуратуры — в 215 уголовных процессах.
Следователи Главного следственного управления и региональных прокуратур направили в суд 1412 обвинительных актов, из которых 571 о коррупционных правонарушениях (относительно 724 человек), 19 о правонарушениях, совершенных в составе организованных групп и преступных организаций (в отношении 81 лица).
Следователями Главного следственного управления Генеральной прокуратуры в суд направлено 72 обвинительных акты в уголовных производствах, 30 (в отношении 42 лиц) из которых о коррупционных уголовных правонарушениях.
Как сообщалось, 23 декабря Порошенко внес в ВР проект закона об Антикоррупционном суд. Вчера, 26 декабря, текст президентского законопроекта о Высшем антикоррупционном суде опубликовали на сайте Верховной Рады.
В законопроекте отмечается, что на должность судьи Высшего антикоррупционного суда претендент избирается на конкурсе, им может быть назначен гражданин Украины в возрасте не менее 35 лет, со стажем работы на должности судьи не менее 5 лет, с ученой степенью в области права или тот, кто проработал в научной сфере не менее 7 лет, с адвокатским опытом.
|Покупка
|Продажа
|100 долларов
|2.833,25 0.075
|2.865,65 0.0598
|100 евро
|3.385,77 0.2445
|3.455,17 0.2972
|10 рублей
|4,54 0.0042
|5,03 0.0042
|Курс, UAH
|Золото
|376.351,002.481,00
|Серебро
|4.838,62-15,52
|Платина
|275.923,00850,00
|Палладий
|311.481,00-2.402,00
влажность:
давление:
ветер:
Адрес:
e-mail: editorcapital@ukr.net
Реклама: ad@capital.ua
Идеи оформления, стиль и все содержание сайта www.capital.ua являются объектом авторского права и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на www.capital.ua. Разрешается использование только материалов, находящихся в открытом доступе и только при условии ссылки и/или прямой открытой для поисковых систем гиперссылки на непосредственный адрес материала на www.capital.ua. Ссылка/гиперссылка должна быть размещена в подзаголовке или в первом абзаце материала. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта текста используемого материала. Любое использование материалов, которые находятся в закрытом доступе и доступны только зарегистрированным пользователям, допускается только по предварительному письменному разрешению правообладателя. Категорически запрещена перепечатка, копирование, воспроизведение, изменение или иное использование материалов, опубликованных с пометкой в рамках соглашения о синдикации с Financial Times Limited. Использование материалов, в которых содержится ссылка на агентства France-Presse, Reuters, Интерфакс-Украина, Украинские новости, УНИАН строго запрещено. Материалы, отмеченные знаком публикуются на правах рекламы.
Все права защищены. © 2012 — 2016
Комментарий удален