США вносят Медведчука в санкционный список

Народный депутат фракции «Блок Петра Порошенко» (БПП), секретарь Комитета Верховной Рады по национальной безопасности и обороне Иван Винник утверждает, что США внесут в новый санкционный список лидера общественного движения «Украинский выбор» Виктора Медведчука.

«Из обоснованных источников, между прочим, стало известно, что Медведчука Соединенные Штаты вносят в санкционный список в связи с российской агрессией против Украины», — сказал Винник в эфире телеканала «112. Украина» в пятницу.

Напомним, США ввели санкции против «воров в законе» из стран бывшего СССР.