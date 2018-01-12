Запасов газа в Украине при нынешних темпах добычи хватит на 22 года

В Украине запасов природного газа при нынешних темпах добычи хватит на 22 года. Об этом в статье в «Урядовом курьере» пишет глава правления НАК «Надра Украины» Ярослав Климович.
По словам Климовича, в Украине насчитывается 402 месторождения углеводородов, в промышленной разработке находятся 269, а запасы составляют 905,6 млрд куб. метров газа.
При этом 94,7% доступных к добыче запасов находятся на суше, а 5,3% — на месторождениях шельфа Азовского и Черного морей.
«Из этих запасов добывают примерно 20,5 млрд куб. метров газа в год, а это значит, что запасов с таким темпом добычи хватит на 44 года. Как показывает опыт добывающих работ в Украине, из этих запасов можно добыть только половину (по техническим и технологическим причинам, из-за низкого коэффициентf извлечения, уточнения геологической модели и, соответственно, достоверности запасов), а это уже на 22 года добычи», — говорится в материале.
При этом, если Украина увеличит темп добычи и приблизит его к мировому (в Украине темп добычи составляет около 2%, в мире — 10%), то срок добычи уменьшится.
Напомним, ранее премьер-министр Украины Владимир Гройсман заявлял, что у Украины есть 276 млрд кубометров разведанных запасов газа.
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