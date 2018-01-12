Войти
Накопительная пенсионная система не увеличит налоги, — Розенко
соцполитика
Накопительная пенсионная система не увеличит налоги, — Розенко
Внешние долги Украины составляют 83% ВВП, – Гройсман
сигналы
Внешние долги Украины составляют 83% ВВП, – Гройсман

Читай
бесплатно!
Разделы

Технологии

расследования
RSS

СБУ снова обыскивает IT-компанию Lucky Labs

1 549
СБУ снова обыскивает IT-компанию Lucky Labs

Представители СБУ проводят cледственные действия в офисе международной IT-компании Lucky Labs в пятницу.

Читайте также: Обыски в IТ-компаниях убивают украинский бизнес

«Компания Lucky Labs вновь оказалась под давлением силовиков. Сегодня утром (в пятницу, 12 января — ред.) в нашем офисе в очередной раз начались обыски. Следователи Службы безопасности Украины без предоставления надлежащим образом оформленных юридических документов и на основе необоснованных обвинений ворвались в помещение по ул. Краковской, 3. Их действия, в обоснованности которых имеются серьезные сомнения, полностью парализовали работу наших сотрудников и остановили все бизнес-процессы», — сообила Lucky Labs.

По ее данным, в настоящее время IT-специалисты заблокированы на рабочих местах, доступ адвокатов ограничен.

«Учитывая системность и противозаконность действий СБУ в отношении Lucky Labs, просим журналистское сообщество не оставаться в стороне и уведомить общественность о произволе правоохранителей», — говорят в компании.

Как сообщалось, в июле 2017 года IT-компания Lucky Labs с центральным офисом в Украине опровергла появившиеся в ряде СМИ материалы о ее причастности к масштабной кибератаке и распространению зловредного вируса Petya.А.

«Материалы носили признаки классической заказной кампании: публикация голословного обвинения в блоге и последующая перепечатка без каких бы то ни было надежных источников. Считаем, что у новой пиар-атаки тот же заказчик, который стоит за всеми атаками против Lucky Labs в последние два года», — говорилось в пресс-релизе.

Читайте также: Президент подписал закон об обязательной видеофиксации при обысках

Компания также призвала СМИ осознавать свою ответственность перед обществом, не вводить в заблуждение своих читателей и не принимать участия в информационной войне против компании.

«С теми изданиями, которые будут игнорировать официальную позицию компании и продолжат размещать заведомо ложные сообщения, будем решать вопрос путем судебных разбирательств. Мы будем требовать не только публичного опровержения неправдивой информации, но и возмещения ущерба, который был нанесен имиджу и деловой репутации компании в результате подобных преднамеренных негативных „выбросов“ в СМИ», — заявляла компания.

Lucky Labs занимается разработкой программного обеспечения более 10 лет. Ее центральный офис находится в Киеве, штат — более 500 чел.

Как известно, это уже не первый обыск в компании.

СБУ, расследования, обыски, Lucky Labs
Версия для печати
Материалы по теме
Комментарии (1)
Для того, чтобы оставить комментарий, Вы должны авторизоваться.
Гость
Добавить комментарий
rthrth rthrth
rthrth rthrth 1 час 34 минуты назад

Комментарий удален

главные новости

Архив раздела

Лента новостей

RSS
Пятница, 12 января 2018
Все новости
реклама
Капитал

индикаторы

Покупка Продажа
100 долларов 2.833,25 0.075 2.865,65 0.0598
100 евро 3.385,77 0.2445 3.455,17 0.2972
10 рублей 4,54 0.0042 5,03 0.0042
Курс обновляется 1 раз в сутки

Мнения

Дмитрий Джангиров
Дмитрий Джангиров
публицист

К лозунгу о минимальной зарплате в 10000 грн или Почему это уже не популизм, а протекционизм

Что может защитить украинский рынок труда от утечки мозгов и рабочих рук? В качестве первой меры - введение на законодательном уровне минимальной заработной платы на уровне «достойной бедности», и 10000 грн. - абсолютно нормальный с этой точки зрения уровень оплаты труда. Именно таким должен быть украинский протекционизм на рынке труда.
Андрей Герус
Андрей Герус
эксперт, экс-член НКРЭКУ

Иностранные инвестиции за счет украинцев

Мы уже оплатили своими тарифами экологически вредный американский уголь, за который переплатили 15 млн долл. Хочется верить, что нас не воспринимают как темных неандертальцев, на которых можно заработать и на высоких евротарифах, пролоббировав себе спец условия под легендой «мирового опыта».
Виталий Шапран
Виталий Шапран
член Украинского общества финансовых аналитиков

Курс гривны: Каким он будет в 2018 году

После того как банковский кризис отошел на задний план, а инфляция, хотя и оставалась высокой, но была терпимой, наибольшим интересом граждан в экономике пользуется вопрос о будущем курсе гривны к основным мировым валютам. Любое ослабление гривны сейчас заставляет продавцов закладывать в импорт курс под 30 грн. за доллар, а граждан немного нервничать и толкает покупать валюту впрок. Однако не все так плохо как может показаться на первый взгляд.
Разделы

Идеи оформления, стиль и все содержание сайта www.capital.ua являются объектом авторского права и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на www.capital.ua. Разрешается использование только материалов, находящихся в открытом доступе и только при условии ссылки и/или прямой открытой для поисковых систем гиперссылки на непосредственный адрес материала на www.capital.ua. Ссылка/гиперссылка должна быть размещена в подзаголовке или в первом абзаце материала. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта текста используемого материала. Любое использование материалов, которые находятся в закрытом доступе и доступны только зарегистрированным пользователям, допускается только по предварительному письменному разрешению правообладателя. Категорически запрещена перепечатка, копирование, воспроизведение, изменение или иное использование материалов, опубликованных с пометкой Financial Times в рамках соглашения о синдикации с Financial Times Limited. Использование материалов, в которых содержится ссылка на агентства France-Presse, Reuters, Интерфакс-Украина, Украинские новости, УНИАН строго запрещено. Материалы, отмеченные знаком Реклама публикуются на правах рекламы.

Все права защищены. © 2012 — 2016