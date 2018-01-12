СБУ снова обыскивает IT-компанию Lucky Labs

Представители СБУ проводят cледственные действия в офисе международной IT-компании Lucky Labs в пятницу.

«Компания Lucky Labs вновь оказалась под давлением силовиков. Сегодня утром (в пятницу, 12 января — ред.) в нашем офисе в очередной раз начались обыски. Следователи Службы безопасности Украины без предоставления надлежащим образом оформленных юридических документов и на основе необоснованных обвинений ворвались в помещение по ул. Краковской, 3. Их действия, в обоснованности которых имеются серьезные сомнения, полностью парализовали работу наших сотрудников и остановили все бизнес-процессы», — сообила Lucky Labs.

По ее данным, в настоящее время IT-специалисты заблокированы на рабочих местах, доступ адвокатов ограничен.

«Учитывая системность и противозаконность действий СБУ в отношении Lucky Labs, просим журналистское сообщество не оставаться в стороне и уведомить общественность о произволе правоохранителей», — говорят в компании.

Как сообщалось, в июле 2017 года IT-компания Lucky Labs с центральным офисом в Украине опровергла появившиеся в ряде СМИ материалы о ее причастности к масштабной кибератаке и распространению зловредного вируса Petya.А.

«Материалы носили признаки классической заказной кампании: публикация голословного обвинения в блоге и последующая перепечатка без каких бы то ни было надежных источников. Считаем, что у новой пиар-атаки тот же заказчик, который стоит за всеми атаками против Lucky Labs в последние два года», — говорилось в пресс-релизе.

Компания также призвала СМИ осознавать свою ответственность перед обществом, не вводить в заблуждение своих читателей и не принимать участия в информационной войне против компании.

«С теми изданиями, которые будут игнорировать официальную позицию компании и продолжат размещать заведомо ложные сообщения, будем решать вопрос путем судебных разбирательств. Мы будем требовать не только публичного опровержения неправдивой информации, но и возмещения ущерба, который был нанесен имиджу и деловой репутации компании в результате подобных преднамеренных негативных „выбросов“ в СМИ», — заявляла компания.

Lucky Labs занимается разработкой программного обеспечения более 10 лет. Ее центральный офис находится в Киеве, штат — более 500 чел.

Как известно, это уже не первый обыск в компании.