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АМКУ рассматривает возможность покупки Микитасем 25% акций Проминвестбанка

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АМКУ рассматривает возможность покупки Микитасем 25% акций Проминвестбанка

Антимонопольный комитет Украины (АМКУ) рассматривает возможность покупки депутатом Верховной Рады Максимом Микитасем 25% акций Проминвестбанка (Киев), сообщила пресс-служба АМКУ.

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«Распоряжением государственного уполномоченного Антимонопольного комитета от 10 января 2018 г. № 02/3-р начато рассмотрение дела о концентрации № 24-25/1-18-Экк в виде приобретения физическим лицом — гражданином Украины Микитасем Максимом Викторовичем — акций ОАО „Акционерный коммерческий промышленно-инвестиционный банк“, что обеспечивает достижение 25% голосов в высшем органе управления общества», говорится в сообщении.

Как сообщалось, комитет по вопросам надзора и регулирования деятельности банков, надзора (оверсайта) платежных систем Нацбанка Украины 28 июля 2017 года решил отказать в согласовании приобретения существенного участия в Проминвестбанке М.Микитасю и основателю MosCityGroup Павлу Фуксу. Центробанк отмечал, что потенциальные покупатели не предоставили необходимых документов для проверки инвесторов на предмет соответствия требованиям законодательства Украины.

В конце минувшего года замглавы НБУ Екатерина Рожкова заявила, что указанные лица больше не могут подавать документы на согласование сделки.

НБУ в декабре 2017 года вернул владельцу и президенту группы DCH Александру Ярославскому на доработку пакет документов для согласования опосредованного получения существенного участия в Проминвестбанке в связи с его некомплектностью.

Информация о том, что А.Ярославский подал в НБУ пакет документов на согласование покупки Проминвестбанка, появилась в середине декабря 2017 года. В то же время председатель ВЭБа Сергей Горьков заявил, что Внешэкономбанк в настоящее время не ведет переговоры о продаже Проминвестбанка А.Ярославскому и не давал согласие на подачу им документов в НБУ.

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Проминвестбанк основан в 1992 году. ВЭБ владеет 99,7% его акций.

По данным Нацбанка Украины, на 1 октября 2017 года банк занимал 13-е место по размеру активов (22,426 млрд грн.) среди 88 действовавших в стране банков.

банки, АМКУ, Проминвестбанк, акции, Максим Микитась
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Комментарии (1)
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rthrth rthrth
rthrth rthrth 1 час 34 минуты назад

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