АМКУ рассматривает возможность покупки Микитасем 25% акций Проминвестбанка

Антимонопольный комитет Украины (АМКУ) рассматривает возможность покупки депутатом Верховной Рады Максимом Микитасем 25% акций Проминвестбанка (Киев), сообщила пресс-служба АМКУ.
«Распоряжением государственного уполномоченного Антимонопольного комитета от 10 января 2018 г. № 02/3-р начато рассмотрение дела о концентрации № 24-25/1-18-Экк в виде приобретения физическим лицом — гражданином Украины Микитасем Максимом Викторовичем — акций ОАО „Акционерный коммерческий промышленно-инвестиционный банк“, что обеспечивает достижение 25% голосов в высшем органе управления общества», говорится в сообщении.
Как сообщалось, комитет по вопросам надзора и регулирования деятельности банков, надзора (оверсайта) платежных систем Нацбанка Украины 28 июля 2017 года решил отказать в согласовании приобретения существенного участия в Проминвестбанке М.Микитасю и основателю MosCityGroup Павлу Фуксу. Центробанк отмечал, что потенциальные покупатели не предоставили необходимых документов для проверки инвесторов на предмет соответствия требованиям законодательства Украины.
В конце минувшего года замглавы НБУ Екатерина Рожкова заявила, что указанные лица больше не могут подавать документы на согласование сделки.
НБУ в декабре 2017 года вернул владельцу и президенту группы DCH Александру Ярославскому на доработку пакет документов для согласования опосредованного получения существенного участия в Проминвестбанке в связи с его некомплектностью.
Информация о том, что А.Ярославский подал в НБУ пакет документов на согласование покупки Проминвестбанка, появилась в середине декабря 2017 года. В то же время председатель ВЭБа Сергей Горьков заявил, что Внешэкономбанк в настоящее время не ведет переговоры о продаже Проминвестбанка А.Ярославскому и не давал согласие на подачу им документов в НБУ.
Проминвестбанк основан в 1992 году. ВЭБ владеет 99,7% его акций.
По данным Нацбанка Украины, на 1 октября 2017 года банк занимал 13-е место по размеру активов (22,426 млрд грн.) среди 88 действовавших в стране банков.
|Покупка
|Продажа
|100 долларов
|2.833,25 0.075
|2.865,65 0.0598
|100 евро
|3.385,77 0.2445
|3.455,17 0.2972
|10 рублей
|4,54 0.0042
|5,03 0.0042
|Курс, UAH
|Золото
|376.351,002.481,00
|Серебро
|4.838,62-15,52
|Платина
|275.923,00850,00
|Палладий
|311.481,00-2.402,00
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