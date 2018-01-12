Войти
Накопительная пенсионная система не увеличит налоги, — Розенко
соцполитика
Накопительная пенсионная система не увеличит налоги, — Розенко
Внешние долги Украины составляют 83% ВВП, – Гройсман
сигналы
Внешние долги Украины составляют 83% ВВП, – Гройсман

Читай
бесплатно!
Разделы

Политика

аннексия
RSS

Гройсман предлагает Путину вместе с флотом вернуть Украине Крым

1 329
Гройсман предлагает Путину вместе с флотом вернуть Украине Крым

Премьер-министр Украины Владимир Гройсман, комментируя заявления президента РФ Владимира Путина о возможном возвращении Украине военной техники, оставшейся в оккупированном Крыму, предложил вместе с флотом вернуть Украине и сам полуостров.

Читайте также: Внешние долги Украины составляют 83% ВВП, – Гройсман

«Встречное предложение президенту РФ — предлагаю вместе с флотом вернуть Крым. Готовы принять в ближайшее время», — сказал В.Гройсман на брифинге на КПВВ «Гнутово» в Донецкой области в пятницу.

Как сообщалось, 11 января президент РФ В.Путин заявил, что Россия готова передать украинской стороне ее боевую технику, оставшуюся в Крыму. Он отметил при этом, что украинская военная техника «находится в плачевном состоянии». «Но это уже не наше дело. Она в таком практически и была — за эти годы никем, конечно, не обслуживалась», — сказал В.Путин.

По его словам, речь идет о десятках боевых кораблей, десятках самолетов.

«Что касается кораблей, то, думаю, будет лучше, если украинские военнослужащие просто приедут и их заберут. Мы готовы помочь им осуществить транспортировку в Одессу», — сказал В.Путин.

Комментируя это заявление В.Путина, командующий Военно-морскими силами Вооруженных сил Украины Игорь Воронченко заявил, что украинская военная техника, которая осталась в Крыму после аннексии его Россией, исправна, а решение по предложению президента РФ о ее возврате будет принимать руководство Украины. По данным И.Воронченко, на момент аннексии в Крыму было 8 боевых кораблей, из них не на ходу был лишь БДК «Ольшанский», а корвет «Луцк» был на ремонте. Говоря о береговых частях, он сказал: «Там осталось техники на два батальона БМП, и два батальона БТРов... было 7 дивизионов артиллерии и 4 минометных батареи».

Читайте также: В России назвали размещение зенитно-ракетного комплекса в Крыму предупреждением Украине

По состоянию на май 2014 года из Крыма были вывезены украинская военная техника, оружие и военное имущество на сумму более $1 млрд (более 2 тыс. единиц). В частности, авиационной техники — 75 единиц, кораблей — 32 единицы, автомобильной техники — 1341 единицы, ракетно-артиллерийского вооружения — 120 единиц, бронетехники — 121 единиц, техники связи — 201 единиц, техники оперативного обеспечения — 302 единицы, техники тыла — 400 единиц.

В начале июля 2014 года МИД РФ сообщило о приостановке передачи Украине вооружения, техники и материальных средств ВСУ, находящихся на территории Крыма.

В том же месяце командующий Черноморским флотом РФ Александр Витко заявил, что России не нужна военная техника Украины, оставшаяся в Крыму, но передавать ее, пока ведутся боевые действия на востоке страны, РФ не будет. «Нам эта техника не нужна, она морально устарела. Но мы приостановили передачу этой техники Украине, поскольку, к сожалению, она используется в боевых действиях против собственного народа. Поскольку она не совсем совершенна, это приводит к многочисленным жертвам», — заявил тогда А.Витко.

Владимир Путин, Крым, флот, ВСУ, Владимир Гройсман, аннексия
Версия для печати
Материалы по теме
Комментарии (1)
Для того, чтобы оставить комментарий, Вы должны авторизоваться.
Гость
Добавить комментарий
rthrth rthrth
rthrth rthrth 1 час 34 минуты назад

Комментарий удален

главные новости

Архив раздела

Лента новостей

RSS
Пятница, 12 января 2018
Все новости
реклама
Капитал

индикаторы

Покупка Продажа
100 долларов 2.833,25 0.075 2.865,65 0.0598
100 евро 3.385,77 0.2445 3.455,17 0.2972
10 рублей 4,54 0.0042 5,03 0.0042
Курс обновляется 1 раз в сутки

Мнения

Дмитрий Джангиров
Дмитрий Джангиров
публицист

К лозунгу о минимальной зарплате в 10000 грн или Почему это уже не популизм, а протекционизм

Что может защитить украинский рынок труда от утечки мозгов и рабочих рук? В качестве первой меры - введение на законодательном уровне минимальной заработной платы на уровне «достойной бедности», и 10000 грн. - абсолютно нормальный с этой точки зрения уровень оплаты труда. Именно таким должен быть украинский протекционизм на рынке труда.
Андрей Герус
Андрей Герус
эксперт, экс-член НКРЭКУ

Иностранные инвестиции за счет украинцев

Мы уже оплатили своими тарифами экологически вредный американский уголь, за который переплатили 15 млн долл. Хочется верить, что нас не воспринимают как темных неандертальцев, на которых можно заработать и на высоких евротарифах, пролоббировав себе спец условия под легендой «мирового опыта».
Виталий Шапран
Виталий Шапран
член Украинского общества финансовых аналитиков

Курс гривны: Каким он будет в 2018 году

После того как банковский кризис отошел на задний план, а инфляция, хотя и оставалась высокой, но была терпимой, наибольшим интересом граждан в экономике пользуется вопрос о будущем курсе гривны к основным мировым валютам. Любое ослабление гривны сейчас заставляет продавцов закладывать в импорт курс под 30 грн. за доллар, а граждан немного нервничать и толкает покупать валюту впрок. Однако не все так плохо как может показаться на первый взгляд.
Разделы

Идеи оформления, стиль и все содержание сайта www.capital.ua являются объектом авторского права и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на www.capital.ua. Разрешается использование только материалов, находящихся в открытом доступе и только при условии ссылки и/или прямой открытой для поисковых систем гиперссылки на непосредственный адрес материала на www.capital.ua. Ссылка/гиперссылка должна быть размещена в подзаголовке или в первом абзаце материала. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта текста используемого материала. Любое использование материалов, которые находятся в закрытом доступе и доступны только зарегистрированным пользователям, допускается только по предварительному письменному разрешению правообладателя. Категорически запрещена перепечатка, копирование, воспроизведение, изменение или иное использование материалов, опубликованных с пометкой Financial Times в рамках соглашения о синдикации с Financial Times Limited. Использование материалов, в которых содержится ссылка на агентства France-Presse, Reuters, Интерфакс-Украина, Украинские новости, УНИАН строго запрещено. Материалы, отмеченные знаком Реклама публикуются на правах рекламы.

Все права защищены. © 2012 — 2016