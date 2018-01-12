Гройсман предлагает Путину вместе с флотом вернуть Украине Крым

Премьер-министр Украины Владимир Гройсман, комментируя заявления президента РФ Владимира Путина о возможном возвращении Украине военной техники, оставшейся в оккупированном Крыму, предложил вместе с флотом вернуть Украине и сам полуостров.

«Встречное предложение президенту РФ — предлагаю вместе с флотом вернуть Крым. Готовы принять в ближайшее время», — сказал В.Гройсман на брифинге на КПВВ «Гнутово» в Донецкой области в пятницу.

Как сообщалось, 11 января президент РФ В.Путин заявил, что Россия готова передать украинской стороне ее боевую технику, оставшуюся в Крыму. Он отметил при этом, что украинская военная техника «находится в плачевном состоянии». «Но это уже не наше дело. Она в таком практически и была — за эти годы никем, конечно, не обслуживалась», — сказал В.Путин.

По его словам, речь идет о десятках боевых кораблей, десятках самолетов.

«Что касается кораблей, то, думаю, будет лучше, если украинские военнослужащие просто приедут и их заберут. Мы готовы помочь им осуществить транспортировку в Одессу», — сказал В.Путин.

Комментируя это заявление В.Путина, командующий Военно-морскими силами Вооруженных сил Украины Игорь Воронченко заявил, что украинская военная техника, которая осталась в Крыму после аннексии его Россией, исправна, а решение по предложению президента РФ о ее возврате будет принимать руководство Украины. По данным И.Воронченко, на момент аннексии в Крыму было 8 боевых кораблей, из них не на ходу был лишь БДК «Ольшанский», а корвет «Луцк» был на ремонте. Говоря о береговых частях, он сказал: «Там осталось техники на два батальона БМП, и два батальона БТРов... было 7 дивизионов артиллерии и 4 минометных батареи».

По состоянию на май 2014 года из Крыма были вывезены украинская военная техника, оружие и военное имущество на сумму более $1 млрд (более 2 тыс. единиц). В частности, авиационной техники — 75 единиц, кораблей — 32 единицы, автомобильной техники — 1341 единицы, ракетно-артиллерийского вооружения — 120 единиц, бронетехники — 121 единиц, техники связи — 201 единиц, техники оперативного обеспечения — 302 единицы, техники тыла — 400 единиц.

В начале июля 2014 года МИД РФ сообщило о приостановке передачи Украине вооружения, техники и материальных средств ВСУ, находящихся на территории Крыма.

В том же месяце командующий Черноморским флотом РФ Александр Витко заявил, что России не нужна военная техника Украины, оставшаяся в Крыму, но передавать ее, пока ведутся боевые действия на востоке страны, РФ не будет. «Нам эта техника не нужна, она морально устарела. Но мы приостановили передачу этой техники Украине, поскольку, к сожалению, она используется в боевых действиях против собственного народа. Поскольку она не совсем совершенна, это приводит к многочисленным жертвам», — заявил тогда А.Витко.