На оккупированном Донбассе до сих пор не восстановили связь от Vodafone

В оккупированных районах Донбасса по состоянию на 12 января 2018 года связь от мобильного оператора Vodafone Украина еще не восстановлена, передает издание «ОстроВ» со ссылкой на сообщения в соцсетях.

Как уточняется, на оккупированной территории Луганской области продолжаются проблемы со связью Vodafone. На этом фоне из-за повышенной нагрузки наблюдаются перебои со связью местного оператора «Лугаком».

В то же время представители отдельных районов Донецкой области заявляют, что неизвестно, когда связь от Vodafone будет восстановлена.

Напомним, ранее сообщалось, что на оккупированном Донбассе произошел крупный сбой в работе мобильной связи.

Сбой работы Vodafone вызван повреждением магистрального оптоволоконного кабеля в районе населенного пункта Еленовка Донецкой области, который находится под контролем самопровозглашенной «Донецкой народной республики».