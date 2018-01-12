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Гройсман: Условия на КПВВ на Донбассе удастся улучшить за полгода

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Гройсман: Условия на КПВВ на Донбассе удастся улучшить за полгода

Условия для граждан, пересекающих линию противостояния через контрольно-пропускные пункты въезда-выезда, удастся улучшить за шесть месяцев, заявил премьер-министр Украины Владимир Гройсман.

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«У меня есть только один вопрос — вопрос создания нормальных человеческих условий для людей, которые пересекают линию противостояния с временно оккупированными территориями... Определены приоритеты создания нормальных условий, глава областной государственной администрации Павел Иванович Жебривский берет это под личный контроль. Думаю, что в течение шести месяцев мы сможем навести порядок, создать нормальные условия для людей», — сказал он на брифинге на КПВВ «Гнутово» (Донецкая обл.) в пятницу.

Премьер поблагодарил личный состав, который несет службу на КПВВ в непростых условиях.

Напомним, что в прошлом году Гройсман поручил министру по делам временно оккупированных территорий Вадиму Чернышу создать надлежащие условия на КПВВ Донбасса. По его мнению, к решению проблемы должны быть привлечены главы Донецкой и Луганской облгосадминистраций. Решение Гройсмана была связано с критикой Юрия Луценко.

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Генпрокурор остался недоволен условиями на КПВВ «Майорское», в которых украинцы ждали своей очереди. Это грязь, пыль, огромные очереди и родители с детьми «в наспех сбитом деревянно-целлофановом ангаре-накопителе, где температура под 35».

границы, Госпогранслужба, Владимир Гройсман, Донбасс, кризис на юго-востоке, КПВВ
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