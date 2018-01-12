Том Хэнкс назван лучшим актером всех времен

Известный голливудский актер Том Хэнкс признан лучшим актером всех времен. Голосование, в котором приняли участие более миллиона человек, было проведено на портале Ranker.

По результатам голосования, Том Хэнкс получил более 22 тысяч голосов и занял первое место в рейтинге.

На втором месте — звезда 40-х — 50-х годов американская актриса Бетт Дэвис («Все о Еве», «Смерть на Ниле»). Замыкает тройку лидеров актер театра и кино Марлон Брандо.

Также в десятку самых выдающихся актеров в истории кинематографа вошли Роберт де Ниро, Джеймс Стюарт, Джек Николсон, Кэтерин Хэпберн, Морган Фримэн, Энтони Хопкинс и Дастин Хоффман.

Как сообщалось ранее, лучшим сценаристом всех времен назван автор фильма «В джазе только девушки» Билли Уайлдер.