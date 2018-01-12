Действия руководства банка «Хрещатик» привели к 2,5 млрд грн убытка

Комплексный анализ (forensic-аудит) неплатежеспособного банка «Хрещатик» свидетельствует о причастности руководства финучреждения и его владельцев к убыткам на сумму свыше 2,5 млрд грн.

Как сообщает Фонд гарантирования вкладов, в период с мая по ноябрь 2017 года компания «Актио» провела forensic-аудит банка.

«Проведенный анализ свидетельствует, что, начиная с 2013 года, действия руководства, наблюдательного совета и владельцев банка не были направлены на получение прибыли и повышение финансовой устойчивости, а имели признаки рисковых и направленных на выведение из банка финансовых активов», — заявили в Фонде.

Так, за проверяемый период установлено несоблюдение банком принципа обеспеченности кредитования, а также неэффективность принимаемых решений при проведении операций с ценными бумагами.

Фонд отметил, что, начиная с 2014 года, ликвидность банка постоянно ухудшалась, однако руководство банка не реагировало на существенное снижение высоколиквидных активов, а продолжало политику их дальнейшего снижения.

«Комплексным анализом неплатежеспособности ПАО «КБ „Хрещатик“ выявлено проведение сомнительных операций и действий (бездействия) руководства банка, наблюдательного совета и его владельцев, которые привели к убыткам банка на сумму более 2,5 млрд грн», — добавили в Фонде.

Напомним, в июле 2017 года Высший админсуд признал незаконность банкротства банка «Хрещатик». 5 апреля 2016 года Национальный банк признал его неплатежеспособным. Процедура ликвидации банка была начата 6 июня 2016 года и будет продолжаться до 5 июня 2018 года включительно.