Порошенко назвал приоритетные реформы 2018 года

Президент Украины Петр Порошенко заявил, что в 2018 году планируется реформирование финансовой, судебной, инвестиционной сфер и реформирование в отношении рынка земли.

Об этом сообщил глава государства в Facebook.

«В следующем году мы должны продолжить активное реформирование страны. В частности, запланирован ряд законопроектов в финансовой, судебной, инвестиционной сфере и рынка земли», — написал он.

Так Порошенко отметил, что не потерять темпов фундаментальных изменений — задача номер один для Украины.

Напомним, кроме того, в правительстве Украины рассчитывают, что в течение 2018 года Европейский союз выделит еще 20 млн евро на дальнейшую реформу государственной службы. По словам Саенко, ранее Украина получила от ЕС 10 млн евро на реформу госслужбы, а часть этих средств уже пошла на заработные платы сотрудникам директоратов, закупку техники и обустройство рабочих мест.

«Она (данная сумма, — ред.) является первым траншем. Мы надеемся, что в 2018 году по этой программе получим еще до 20 млн евро. Мы их получим, если выполним те индикаторы реформы госуправления, которые заложены в соглашении Украины с Евросоюзом по данной программе. На сегодня у Украины есть все шансы получить эти средства», — отметил Саенко.