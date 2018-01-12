Порошенко назвал приоритетные реформы 2018 года

Президент Украины Петр Порошенко заявил, что в 2018 году планируется реформирование финансовой, судебной, инвестиционной сфер и реформирование в отношении рынка земли.
Об этом сообщил глава государства в Facebook.
«В следующем году мы должны продолжить активное реформирование страны. В частности, запланирован ряд законопроектов в финансовой, судебной, инвестиционной сфере и рынка земли», — написал он.
Так Порошенко отметил, что не потерять темпов фундаментальных изменений — задача номер один для Украины.
Напомним, кроме того, в правительстве Украины рассчитывают, что в течение 2018 года Европейский союз выделит еще 20 млн евро на дальнейшую реформу государственной службы. По словам Саенко, ранее Украина получила от ЕС 10 млн евро на реформу госслужбы, а часть этих средств уже пошла на заработные платы сотрудникам директоратов, закупку техники и обустройство рабочих мест.
«Она (данная сумма, — ред.) является первым траншем. Мы надеемся, что в 2018 году по этой программе получим еще до 20 млн евро. Мы их получим, если выполним те индикаторы реформы госуправления, которые заложены в соглашении Украины с Евросоюзом по данной программе. На сегодня у Украины есть все шансы получить эти средства», — отметил Саенко.
|Покупка
|Продажа
|100 долларов
|2.833,25 0.075
|2.865,65 0.0598
|100 евро
|3.385,77 0.2445
|3.455,17 0.2972
|10 рублей
|4,54 0.0042
|5,03 0.0042
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|Золото
|376.351,002.481,00
|Серебро
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|Палладий
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