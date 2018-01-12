Кабмин намерен улучшить железнодорожное сообщение с Мариуполем

Кабмин намерен развивать железнодорожное сообщение с Мариуполем, заявил премьер-министр Владимир Гройсман журналистам, пишет 112 Украина.
«Мы добавляем новые поезда, новое расписание движения. Если мне не изменяет память, мы увеличили на 50 новых вагонов в Мариуполь и будем этим заниматься дальше. К Новому году мы приняли решение о развитии железнодорожного сообщения, в том числе отдельным пунктом — вопросы улучшения сообщения с Мариуполем в двух частях: пассажирские сообщения и серьезный металлургический комплекс. Здесь надо тоже обеспечивать соответствующую логистику. За последние несколько месяцев мы увеличили пропускную способность от 16-17 пар до 21 пары поездов. Это значит, что может быть увеличение производства», — сказал Гройсман.
Отметим, что сейчас поезда сообщением Киев — Мариуполь идут примерно по 17,5-18,5 часов. Ситуация осложнена тем, что Мариуполь окружен с севера, юга и востока незаконными вооруженными формированиями. Поэтому добраться в город и выехать из него становится проблематично.
В прошлом году Гройсман обещал обновить подвижной состав поездов, которые движутся в направлении Мариуполя.
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