Украина сейчас не имеет послов в 17 государствах мира

Министерство иностранных дел Украины заявляет, что по состоянию на январь 2018 года Украина не имеет послов в 17 иностранных государствах. Об этом 13 января сообщили в украинском внешнеполитическом ведомстве, передает DW.
В частности, указано, что с мая 2009 года Украина не имеет посла в Эфиопии. С августа 2013 года остается вакантной должность посла в Казахстане. С апреля 2014 года не назначен посол Украины в Швейцарии, с мая того же года — в Дании и Черногории, с июня — на Кубе, а с июля — в Алжире. С августа 2015 года остаются вакантными должности послов в Ирландии и Армении.
Сообщается также, что последний посол Украины в России Владимир Ельченко был уволен украинским президентом Петром Порошенко в декабре 2015 года. В прошлом году освободились должности украинских послов в Греции, Латвии, Перу, Хорватии, Кыргызстане, Эстонии и Южно-Африканской Республике (ЮАР).
Как известно, послы в иностранных государствах назначаются и увольняются президентом по представлению министра иностранных дел, а соответствующие указы главы государства скрепляются подписями премьер-министра и министра иностранных дел.
Как пояснили во внешнеполитическом ведомстве процедура назначения послов — длительная, поскольку требует подбора кандидатуры, согласование с главой государства, ожидания агремана принимающей стороны и подготовку указа президента.
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