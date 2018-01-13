Войти
Накопительная пенсионная система не увеличит налоги, — Розенко
соцполитика
Накопительная пенсионная система не увеличит налоги, — Розенко
Внешние долги Украины составляют 83% ВВП, – Гройсман
сигналы
Внешние долги Украины составляют 83% ВВП, – Гройсман

Читай
бесплатно!
Разделы

Политика

эпидемии
RSS

За прошлый год корью заболели 4782 человека, - Минздрав

451
За прошлый год корью заболели 4782 человека, - Минздрав

В Украине продолжается вспышка кори — одного из самых заразных заболеваний, известных в мире. За 2017 год зафиксировано 4782 случая заболевания корью. Лекарств от кори не существует, единственный надежный метод профилактики заболевания — вакцинация. Об этом сообщается на сайте Министерства здравоохранения.

«За 2017 год в Украине зафиксировали 4782 случая заболевания корью. Больше всего случаев зарегистрировали в Ивано-Франковской области — 1344, Одесской — 1256 и Закарпатской — 637. В Одесской области 5 больных умерли, из них 3 детей. Уже в январе 2018 года в Одесской области умер еще один ребенок. Следовательно, от кори умерли уже 6 человек», — говорится в сообщении.

По состоянию на 11 января 2018 года в Киеве корью заболели 66 человек, из них 54 — дети.

Читайте также: Суд оставил под арестом директора одесского лагеря «Виктория», где при пожаре погибли дети

Отмечается, что вспышки кори имеют циклический характер и происходят каждые 5-6 лет. Главная причина — низкий охват прививками. В 2016 году менее половины украинских детей получили прививку от кори по графику. С сентября 2017 года, по решению оперативного штаба Минздрава по реагированию на ситуацию с корью в Украине, продолжаются усиленные меры по иммунизации, чтобы защитить как можно больше детей.

Заболеть корью рискуют как дети, которые не имеют прививки, так и взрослые, которые в свое время не получали вакцинацию и не болели корью. У взрослых корь обычно протекает намного тяжелее.

Наиболее уязвимыми категориями являются также медицинские работники, которые не имеют прививки, учителя, все работники детских и учебных заведений.

Перечень противопоказаний по вакцинации КПК по мировым стандартам не включает легкие простуды с температурой до 38°С. Вакцинацию не делают, если есть высокий риск серьезной реакции и при состояниях, когда иммунный ответ на введенную вакцину не сформируется.

Читайте также: Столичный фуникулер обновят и ускорят

К противопоказаниям относятся: острое заболевание, сопровождающееся температурой, выше 38,5°С, серьезная аллергическая реакция (анафилактический шок) на предыдущую дозу вакцины или известная аллергическая реакция на один из компонентов вакцины (например, на желатин, неомицин, куриный белок и т. п). А также заболевания и состояния организма, при которых после введения вакцины иммунитет может не сформироваться (например, в условиях химиотерапии у онкологических больных; при употреблении больших доз стероидных гормонов; при приеме лекарств, подавляющих иммунитет; при СПИДе).

Вакциной КПК не прививают беременных, ведь она содержит живые вирусы. Прививки против кори необходимо сделать на этапе планирования беременности.

Корь — одна из главных причин детской смертности в мире. По данным Всемирной организации здравоохранения, ежегодно в мире 30-40 миллионов детей болеют корью, более 800 тысяч умирают от самой инфекции и ее осложнений. Это означает 314 смертей в день, 13 смертей каждый час.

Читайте также: Украина сейчас не имеет послов в 17 государствах мира

Заболевание корью может протекать тяжело.

Инкубационный период кори составляет 6-21 дней. Далее начинается период заболевания с такими симптомами: высокая температура, головная боль, насморк, сухой кашель, увеличение лимфоузлов, воспаление слизистой оболочки глаз (слезотечение, светобоязнь, гнойные выделения), понос и рвота. На 4-5 день болезни появляется красная сыпь, которая начинается с кожи головы и лица, а затем распространяется на все тело. Болезнь с симптомами продолжается до 4 недель и более.

Минздрав, заболевания, корь
Версия для печати
Материалы по теме
Комментарии (0)
Для того, чтобы оставить комментарий, Вы должны авторизоваться.
Гость
Добавить комментарий

главные новости

Архив раздела

Лента новостей

RSS
Суббота, 13 января 2018
Все новости
реклама
Капитал

индикаторы

Покупка Продажа
100 долларов 2.833,00 0.0725 2.866,40 0.0673
100 евро 3.390,16 0.2884 3.461,99 0.3654
10 рублей 4,54 0.0045 5,04 0.0047
Курс обновляется 1 раз в сутки

Мнения

Дмитрий Джангиров
Дмитрий Джангиров
публицист

К лозунгу о минимальной зарплате в 10000 грн или Почему это уже не популизм, а протекционизм

Что может защитить украинский рынок труда от утечки мозгов и рабочих рук? В качестве первой меры - введение на законодательном уровне минимальной заработной платы на уровне «достойной бедности», и 10000 грн. - абсолютно нормальный с этой точки зрения уровень оплаты труда. Именно таким должен быть украинский протекционизм на рынке труда.
Андрей Герус
Андрей Герус
эксперт, экс-член НКРЭКУ

Иностранные инвестиции за счет украинцев

Мы уже оплатили своими тарифами экологически вредный американский уголь, за который переплатили 15 млн долл. Хочется верить, что нас не воспринимают как темных неандертальцев, на которых можно заработать и на высоких евротарифах, пролоббировав себе спец условия под легендой «мирового опыта».
Виталий Шапран
Виталий Шапран
член Украинского общества финансовых аналитиков

Курс гривны: Каким он будет в 2018 году

После того как банковский кризис отошел на задний план, а инфляция, хотя и оставалась высокой, но была терпимой, наибольшим интересом граждан в экономике пользуется вопрос о будущем курсе гривны к основным мировым валютам. Любое ослабление гривны сейчас заставляет продавцов закладывать в импорт курс под 30 грн. за доллар, а граждан немного нервничать и толкает покупать валюту впрок. Однако не все так плохо как может показаться на первый взгляд.
Разделы

Идеи оформления, стиль и все содержание сайта www.capital.ua являются объектом авторского права и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на www.capital.ua. Разрешается использование только материалов, находящихся в открытом доступе и только при условии ссылки и/или прямой открытой для поисковых систем гиперссылки на непосредственный адрес материала на www.capital.ua. Ссылка/гиперссылка должна быть размещена в подзаголовке или в первом абзаце материала. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта текста используемого материала. Любое использование материалов, которые находятся в закрытом доступе и доступны только зарегистрированным пользователям, допускается только по предварительному письменному разрешению правообладателя. Категорически запрещена перепечатка, копирование, воспроизведение, изменение или иное использование материалов, опубликованных с пометкой Financial Times в рамках соглашения о синдикации с Financial Times Limited. Использование материалов, в которых содержится ссылка на агентства France-Presse, Reuters, Интерфакс-Украина, Украинские новости, УНИАН строго запрещено. Материалы, отмеченные знаком Реклама публикуются на правах рекламы.

Все права защищены. © 2012 — 2016