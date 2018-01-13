За прошлый год корью заболели 4782 человека, - Минздрав

В Украине продолжается вспышка кори — одного из самых заразных заболеваний, известных в мире. За 2017 год зафиксировано 4782 случая заболевания корью. Лекарств от кори не существует, единственный надежный метод профилактики заболевания — вакцинация. Об этом сообщается на сайте Министерства здравоохранения.

«За 2017 год в Украине зафиксировали 4782 случая заболевания корью. Больше всего случаев зарегистрировали в Ивано-Франковской области — 1344, Одесской — 1256 и Закарпатской — 637. В Одесской области 5 больных умерли, из них 3 детей. Уже в январе 2018 года в Одесской области умер еще один ребенок. Следовательно, от кори умерли уже 6 человек», — говорится в сообщении.

По состоянию на 11 января 2018 года в Киеве корью заболели 66 человек, из них 54 — дети.

Отмечается, что вспышки кори имеют циклический характер и происходят каждые 5-6 лет. Главная причина — низкий охват прививками. В 2016 году менее половины украинских детей получили прививку от кори по графику. С сентября 2017 года, по решению оперативного штаба Минздрава по реагированию на ситуацию с корью в Украине, продолжаются усиленные меры по иммунизации, чтобы защитить как можно больше детей.

Заболеть корью рискуют как дети, которые не имеют прививки, так и взрослые, которые в свое время не получали вакцинацию и не болели корью. У взрослых корь обычно протекает намного тяжелее.

Наиболее уязвимыми категориями являются также медицинские работники, которые не имеют прививки, учителя, все работники детских и учебных заведений.

Перечень противопоказаний по вакцинации КПК по мировым стандартам не включает легкие простуды с температурой до 38°С. Вакцинацию не делают, если есть высокий риск серьезной реакции и при состояниях, когда иммунный ответ на введенную вакцину не сформируется.

К противопоказаниям относятся: острое заболевание, сопровождающееся температурой, выше 38,5°С, серьезная аллергическая реакция (анафилактический шок) на предыдущую дозу вакцины или известная аллергическая реакция на один из компонентов вакцины (например, на желатин, неомицин, куриный белок и т. п). А также заболевания и состояния организма, при которых после введения вакцины иммунитет может не сформироваться (например, в условиях химиотерапии у онкологических больных; при употреблении больших доз стероидных гормонов; при приеме лекарств, подавляющих иммунитет; при СПИДе).

Вакциной КПК не прививают беременных, ведь она содержит живые вирусы. Прививки против кори необходимо сделать на этапе планирования беременности.

Корь — одна из главных причин детской смертности в мире. По данным Всемирной организации здравоохранения, ежегодно в мире 30-40 миллионов детей болеют корью, более 800 тысяч умирают от самой инфекции и ее осложнений. Это означает 314 смертей в день, 13 смертей каждый час.

Заболевание корью может протекать тяжело.

Инкубационный период кори составляет 6-21 дней. Далее начинается период заболевания с такими симптомами: высокая температура, головная боль, насморк, сухой кашель, увеличение лимфоузлов, воспаление слизистой оболочки глаз (слезотечение, светобоязнь, гнойные выделения), понос и рвота. На 4-5 день болезни появляется красная сыпь, которая начинается с кожи головы и лица, а затем распространяется на все тело. Болезнь с симптомами продолжается до 4 недель и более.