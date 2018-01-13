«Вконтакте» снова внесли в список крупнейших пиратских ресурсов

«Вконтакте» является «центром контрафактной деятельности», считают в аппарате представителя США на торговых переговорах. Впрочем, меры российской соцсети по борьбе с пиратством ведомство тоже отметило.
Российская социальная сеть «Вконтакте» была включена в список крупнейших пиратских ресурсов, подготовленный аппаратом представителя США на торговых переговорах. Об этом стало известно в субботу, 13 января, передает DW. В прошлом году соцсеть также упоминалась в списке.
Как следует из доклада ведомства, «Вконтакте» способствует распространению файлов, нарушающих авторские права. В то же время, в аппарате представителя США на торговых переговорах положительно отметили шаги, которые компания предприняла для пресечения пиратской деятельности.
В частности, соцсеть в 2016 году подписала соглашения с крупными записывающими компаниями, существенно ограничила сторонние приложения, позволяющие скачивать файлы с сайта, а также «экспериментирует с новыми технологиями распознавания контента». Однако в настоящий момент «Вконтакте» по-прежнему остается «центром контрафактной деятельности», считают в ведомстве. Соцсеть будет находиться в списке до тех пор, пока не начнет предпринимать меры по защите всех правообладателей, а не только тех, с кем у нее заключены контракты.
Как сообщили в пресс-службе «Вконтакте» на запрос РБК, соцсеть «продолжает активную работу по лицензированию аудио- и видеоконтента» и помогает ограничить доступ к спорным материалам.
Помимо «Вконтакте» в списке из 25 ресурсов оказались и другие сайты с русскоязычной аудиторией. Среди них — торрент-трекер «Рутрекер», онлайн-кинотеатр Kinogo и сервис по прослушиванию музыки mp3va. Также в реестр попал и популярный в Германии стриминговый сервис Movie4k.
В ежегодный список пиратских ресурсов аппарат представителя США на торговых переговорах включает особенно заметные ресурсы, которые способствуют недобросовестной конкуренции с продуктами, произведенными в США. Включение в этот список не влечет за собой никаких санкций.
|Покупка
|Продажа
|100 долларов
|2.833,00 0.0725
|2.866,40 0.0673
|100 евро
|3.390,16 0.2884
|3.461,99 0.3654
|10 рублей
|4,54 0.0045
|5,04 0.0047
|Курс, UAH
влажность:
давление:
ветер:
Адрес:
e-mail: editorcapital@ukr.net
Реклама: ad@capital.ua
Идеи оформления, стиль и все содержание сайта www.capital.ua являются объектом авторского права и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на www.capital.ua. Разрешается использование только материалов, находящихся в открытом доступе и только при условии ссылки и/или прямой открытой для поисковых систем гиперссылки на непосредственный адрес материала на www.capital.ua. Ссылка/гиперссылка должна быть размещена в подзаголовке или в первом абзаце материала. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта текста используемого материала. Любое использование материалов, которые находятся в закрытом доступе и доступны только зарегистрированным пользователям, допускается только по предварительному письменному разрешению правообладателя. Категорически запрещена перепечатка, копирование, воспроизведение, изменение или иное использование материалов, опубликованных с пометкой в рамках соглашения о синдикации с Financial Times Limited. Использование материалов, в которых содержится ссылка на агентства France-Presse, Reuters, Интерфакс-Украина, Украинские новости, УНИАН строго запрещено. Материалы, отмеченные знаком публикуются на правах рекламы.
Все права защищены. © 2012 — 2016