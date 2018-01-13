«Вконтакте» снова внесли в список крупнейших пиратских ресурсов

«Вконтакте» является «центром контрафактной деятельности», считают в аппарате представителя США на торговых переговорах. Впрочем, меры российской соцсети по борьбе с пиратством ведомство тоже отметило.

Российская социальная сеть «Вконтакте» была включена в список крупнейших пиратских ресурсов, подготовленный аппаратом представителя США на торговых переговорах. Об этом стало известно в субботу, 13 января, передает DW. В прошлом году соцсеть также упоминалась в списке.

Как следует из доклада ведомства, «Вконтакте» способствует распространению файлов, нарушающих авторские права. В то же время, в аппарате представителя США на торговых переговорах положительно отметили шаги, которые компания предприняла для пресечения пиратской деятельности.

В частности, соцсеть в 2016 году подписала соглашения с крупными записывающими компаниями, существенно ограничила сторонние приложения, позволяющие скачивать файлы с сайта, а также «экспериментирует с новыми технологиями распознавания контента». Однако в настоящий момент «Вконтакте» по-прежнему остается «центром контрафактной деятельности», считают в ведомстве. Соцсеть будет находиться в списке до тех пор, пока не начнет предпринимать меры по защите всех правообладателей, а не только тех, с кем у нее заключены контракты.

Как сообщили в пресс-службе «Вконтакте» на запрос РБК, соцсеть «продолжает активную работу по лицензированию аудио- и видеоконтента» и помогает ограничить доступ к спорным материалам.

Помимо «Вконтакте» в списке из 25 ресурсов оказались и другие сайты с русскоязычной аудиторией. Среди них — торрент-трекер «Рутрекер», онлайн-кинотеатр Kinogo и сервис по прослушиванию музыки mp3va. Также в реестр попал и популярный в Германии стриминговый сервис Movie4k.

В ежегодный список пиратских ресурсов аппарат представителя США на торговых переговорах включает особенно заметные ресурсы, которые способствуют недобросовестной конкуренции с продуктами, произведенными в США. Включение в этот список не влечет за собой никаких санкций.