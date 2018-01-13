Свитолина может стать первой ракеткой мира по итогам Australian Open

Первая ракетка Украины Элина Свитолина является одной из претенденток на лидерство в рейтинге Женской теннисной ассоциации (WTA) по итогам Australian Open. Об этом сообщает сайт «Большой теннис Украины».

Украинке необходимо дойти до полуфинала, чтобы иметь возможность занять первую строчку в мировом рейтинге в конце января. Отмечается, что Australian Open — единственный «Шлем», на котором Свитолиной не удавалось дойти до четвертого круга. Лучший результат Элины в Мельбурне — третий круг (2014, 2015, 2017).

Помимо украинки и Симоны Халеп, которая сейчас лидирует в рейтинге WTA, на первом месте после австралийского чемпионата могут оказаться еще четыре теннисистки: — Каролин Возняцки (2 мирового рейтинга): минимум выход в полуфинал — Гарбинье Мугуруса (3): минимум выход в финал — Каролина Плишкова (6): необходим титул при условии раннего поражение конкуренток — Елена Остапенко (7): необходим титул при условии раннего поражение конкуренток.

Первый в этом сезоне турнир «Большого Шлема» — Australian Open — стартует уже в понедельник, 15 января.