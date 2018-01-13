Кличко рассказал о планах на 300 км дорог и готовности к снегопадам

В 2018 году власти Киева планируют отремонтировать как минимум 300 км дорог и проездов.
Об этом заявил мэр Киева Виталий Кличко в эфире телеканала Киев, сообщает пресс-служба КГГА.
Он напомнил, что в 2016 году было отремонтировано 200 км дорог, а в 2017-м — 300 км.
«Минимум 300 км дорог мы планируем отремонтировать в этом году», — отметил Кличко.
Мэр напомнил, что подрядчики дают гарантию на новые дороги сроком на 5 лет.
«В следующем году в Киеве продолжат обновлять транспортные магистрали — весной при благоприятных погодных условиях будут продолжены работы на улицах Телиги, Семьи Кульженко (бывшая Дегтяренко), Алма-Атинской c путепроводом через трамвайные пути, Владимирской, Набережном шоссе, на двух транспортных развязках — на пересечении просп.Комарова и б-ра Вацлава Гавела», — заявил Кличко.
Также планируется капитальный ремонт бульвара Вернадского, проспектов Тычины, Бандеры и Палладина, Дарницкой площади, улиц Академика Туполева, Заболотного, Довженко, Федорова, моста Метро через Русановский пролив и др.
По словам мэра, к зимнему сезону «Киевавтодор» подготовил 377 единиц снегоуборочной техники.
В конце прошлого года «Киевавтодор» приобрел 32 единицы новой спецтехники — 22 уборочные машины Сity-Cat, 8 снегоуборочных машин на базе трактора Foton и 2 эвакуатора на базе автомобиля КрАЗ.
«На случай затяжных снегопадов заключены 159 договоров на привлечение вспомогательной уборочной техники других организаций. В городе достаточно запасов соли и песка, к снегопадам, которые по прогнозам синоптиков ожидаются уже на следующей неделе, столица готова», — заявил Кличко.
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