Войти
Накопительная пенсионная система не увеличит налоги, — Розенко
соцполитика
Накопительная пенсионная система не увеличит налоги, — Розенко
Внешние долги Украины составляют 83% ВВП, – Гройсман
сигналы
Внешние долги Украины составляют 83% ВВП, – Гройсман

Читай
бесплатно!
Разделы

Политика

город
RSS

Кличко рассказал о планах на 300 км дорог и готовности к снегопадам

151
Кличко рассказал о планах на 300 км дорог и готовности к снегопадам

В 2018 году власти Киева планируют отремонтировать как минимум 300 км дорог и проездов.

Об этом заявил мэр Киева Виталий Кличко в эфире телеканала Киев, сообщает пресс-служба КГГА.

Он напомнил, что в 2016 году было отремонтировано 200 км дорог, а в 2017-м — 300 км.

«Минимум 300 км дорог мы планируем отремонтировать в этом году», — отметил Кличко.

Мэр напомнил, что подрядчики дают гарантию на новые дороги сроком на 5 лет.

Читайте также: Столичный фуникулер обновят и ускорят

«В следующем году в Киеве продолжат обновлять транспортные магистрали — весной при благоприятных погодных условиях будут продолжены работы на улицах Телиги, Семьи Кульженко (бывшая Дегтяренко), Алма-Атинской c путепроводом через трамвайные пути, Владимирской, Набережном шоссе, на двух транспортных развязках — на пересечении просп.Комарова и б-ра Вацлава Гавела», — заявил Кличко.

Также планируется капитальный ремонт бульвара Вернадского, проспектов Тычины, Бандеры и Палладина, Дарницкой площади, улиц Академика Туполева, Заболотного, Довженко, Федорова, моста Метро через Русановский пролив и др.

По словам мэра, к зимнему сезону «Киевавтодор» подготовил 377 единиц снегоуборочной техники.

Читайте также: За прошлый год корью заболели 4782 человека, - Минздрав

В конце прошлого года «Киевавтодор» приобрел 32 единицы новой спецтехники — 22 уборочные машины Сity-Cat, 8 снегоуборочных машин на базе трактора Foton и 2 эвакуатора на базе автомобиля КрАЗ.

«На случай затяжных снегопадов заключены 159 договоров на привлечение вспомогательной уборочной техники других организаций. В городе достаточно запасов соли и песка, к снегопадам, которые по прогнозам синоптиков ожидаются уже на следующей неделе, столица готова», — заявил Кличко.

Виталий Кличко, ремонт дорог
Версия для печати
Материалы по теме
Комментарии (0)
Для того, чтобы оставить комментарий, Вы должны авторизоваться.
Гость
Добавить комментарий

главные новости

Архив раздела

Лента новостей

RSS
Суббота, 13 января 2018
Все новости
реклама
Капитал

индикаторы

Покупка Продажа
100 долларов 2.833,00 0.0725 2.866,40 0.0673
100 евро 3.390,16 0.2884 3.461,99 0.3654
10 рублей 4,54 0.0045 5,04 0.0047
Курс обновляется 1 раз в сутки

Мнения

Дмитрий Джангиров
Дмитрий Джангиров
публицист

К лозунгу о минимальной зарплате в 10000 грн или Почему это уже не популизм, а протекционизм

Что может защитить украинский рынок труда от утечки мозгов и рабочих рук? В качестве первой меры - введение на законодательном уровне минимальной заработной платы на уровне «достойной бедности», и 10000 грн. - абсолютно нормальный с этой точки зрения уровень оплаты труда. Именно таким должен быть украинский протекционизм на рынке труда.
Андрей Герус
Андрей Герус
эксперт, экс-член НКРЭКУ

Иностранные инвестиции за счет украинцев

Мы уже оплатили своими тарифами экологически вредный американский уголь, за который переплатили 15 млн долл. Хочется верить, что нас не воспринимают как темных неандертальцев, на которых можно заработать и на высоких евротарифах, пролоббировав себе спец условия под легендой «мирового опыта».
Виталий Шапран
Виталий Шапран
член Украинского общества финансовых аналитиков

Курс гривны: Каким он будет в 2018 году

После того как банковский кризис отошел на задний план, а инфляция, хотя и оставалась высокой, но была терпимой, наибольшим интересом граждан в экономике пользуется вопрос о будущем курсе гривны к основным мировым валютам. Любое ослабление гривны сейчас заставляет продавцов закладывать в импорт курс под 30 грн. за доллар, а граждан немного нервничать и толкает покупать валюту впрок. Однако не все так плохо как может показаться на первый взгляд.
Разделы

Идеи оформления, стиль и все содержание сайта www.capital.ua являются объектом авторского права и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на www.capital.ua. Разрешается использование только материалов, находящихся в открытом доступе и только при условии ссылки и/или прямой открытой для поисковых систем гиперссылки на непосредственный адрес материала на www.capital.ua. Ссылка/гиперссылка должна быть размещена в подзаголовке или в первом абзаце материала. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта текста используемого материала. Любое использование материалов, которые находятся в закрытом доступе и доступны только зарегистрированным пользователям, допускается только по предварительному письменному разрешению правообладателя. Категорически запрещена перепечатка, копирование, воспроизведение, изменение или иное использование материалов, опубликованных с пометкой Financial Times в рамках соглашения о синдикации с Financial Times Limited. Использование материалов, в которых содержится ссылка на агентства France-Presse, Reuters, Интерфакс-Украина, Украинские новости, УНИАН строго запрещено. Материалы, отмеченные знаком Реклама публикуются на правах рекламы.

Все права защищены. © 2012 — 2016