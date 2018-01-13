Полиция усилит работу у КПП на админгранице с Крымом

Нацполиция усилит работу на трех пунктах пропуска на админгранице с Крымом — «Каланчак», «Чаплынка» и «Чонгар» — для предотвращения деятельности злоумышленников, которые могут прибывать с территории полуострова или скрываться там.
Об этом сообщили в пресс-службе Нацполиции по итогу совещания с участием первого замглавы Нацполиции Вячеслава Аброськина и руководителей полиции АР Крым, Херсонской области.
На встрече, в частности, обсуждалась работа по задержанию злоумышленников, которые прибывают в Украину для совершения тяжких и особо тяжких преступлений, а также диверсионных актов.
«Полиция Крыма и прилегающих областей скоординируют работу по выявлению и пресечению уголовных преступлений. Для этого активизируется работа полиции на трех пунктах пропуска, расположенных на линии разграничения с оккупированным полуостровом», — отметили в полиции.
Как известно, 13 января под Севастополем на территории оккупированного Крыма российские военные развернули второй дивизион зенитно-ракетного комплекса С-400.
Второй дивизион С-400 будет контролировать воздушное пространство над Чонгаром и Армянском.
Ранее в РФ заявили, что развернут системы С-400 для «защиты от воздушных угроз со стороны Украины».
По данным МинТОТ, в 2017 году админграницу с оккупированным Крымом пересекли 2 513,3 тыс. человек.
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