В Берлине пикетировали посольство РФ в защиту крымских татар

Перед Посольством РФ в Берлине в субботу прошла акция в поддержку крымских татар. Ее участники также требовали освобождения других заключенных Кремля, среди которых и корреспондент Укринформа Роман Сущенко.
Инициатор и организатор пикета — Форум русскоязычных европейцев, один из лидеров которого — российский социолог, живущий в Германии, Игорь Эйдман — рассказал корреспонденту Укринформа о том, что акцию планировали давно.
«Мы, хоть нас и немного, считаем своим долгом показать, конечно, не российскому посольству, которому наплевать, а немцам, которые видят нас, что ситуация беспрецедентная, о ней нельзя забывать; тему надо постоянно поднимать, в том числе, в переговорах с российскими властями, и требовать освобождения политических заключенных крымскотатарских, освобождения Крыма от российской оккупации и прекращения национальных репрессий против крымскотатарского народа», — сказал Эйдман.
Двоюродный брат Бориса Немцова называет происходящее с крымскими татарами «совершенно беспрецедентной, даже для нашего тяжелого и жестокого времени, ситуацией ползучего геноцида», когда нацию лишили всех ее законных прав, которые она имеет по всем международным конвенциям, в том числе о защите прав коренных народов.
Целый народ в Европе подвергается национальной дискриминации: людей похищают, убивают, находят потом их обезображенные трупы; людей сажают в тюрьму за политические убеждения, людям запрещают фактически даже культурно-спортивные мероприятия — «все воспринимается российскими оккупационными властями и российской охранкой как попытки сепаратизма, попытки отделить Крым от России, незаконно при этом захваченный», — говорит Эйдман.
А Европа, Германия как будто не замечают, подчеркивает эксперт. «Это совершенно безобразная тема, которую необходимо поднять, ткнуть сытых европейцев в то, что происходит у них под носом», — поясняет он, почему Форум русскоязычных европейцев решил организовать пикет.
Сам Форум организовался в августе-сентябре и был зарегистрирован в конце прошлого года. Помимо его членов в акции приняли участие украинские и немецкие активисты.
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